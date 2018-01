Es Mariota un reto para defensiva de Pats

Foxborough, Massachusetts— El safety Duron Harmon y el resto de la defensiva de los Patriots saben que tendrán que lidiar con el “talento único” de Marcus Mariota el sábado, cuando los Titans de Tennessee visiten a Nueva Inglaterra en la ronda divisional de los playoffs de la Conferencia Americana.“Él sabe cuándo correr y cuándo pasar si está en problemas”, comentó Harmon el miércoles. “Tiene un talento único, porque hay muchos quarterbacks que, si se encuentran presionados, no miran siquiera ya al terreno y sólo buscan correr. Pero él tiene siempre puestos los ojos en el campo, siempre sabe cuándo correr o lanzar. Yo diría que es también su manejo del balón el que hace que se desmarquen otros jugadores cuando está bajo presión”.Los Pats han tenido algunos problemas durante la temporada frente a quarterbacks que muestran movilidad. Incluso algunos que no tienen tan desarrollada esa virtud han ganado yardas por tierra ante los campeones vigentes del Super Bowl.Cam Newton y los Panthers los vencieron. También Alex Smith y los Chiefs, aunque este último mariscal de campo no les hizo daño con sus piernas.Nueva Inglaterra derrotó al novato Deshaun Watson y a los Texans. Sin embargo, Houston anotó 33 puntos y Watson ganó 41 yardas por la vía terrestre.Mariota logró un acarreo de 87 yardas para anotar en 2015, su temporada de novato. En el último duelo de la temporada regular, corrió para 60 yardas en 10 acarreos. Y el sábado anterior aportó 46 yardas en ocho intentos por tierra para que los Titans eliminaran a Kansas City en el duelo de comodines.Durante ese partido, Mariota lanzó dos pases de anotación, incluido uno a sí mismo. Darrelle Revis le desvió el envío, pero el quarterback atrapó de nuevo el ovoide y lo llevó hasta las diagonales.Finalizó la remontada con un pase de touchdown de 22 yardas a Eric Decker.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.