Duelo de genios

Nashville, Tennessee— Dick LeBeau y Bill Belichick se enfrentarán y no habrá algo mejor para los fanáticos de la NFL.Wesley Woodyard, el apoyador de Tennessee, considera que esa rara batalla será un enfrentamiento de épocas.“Va a ser una lucha de mentes maestras”, dijo Woodyard cuando el coordinador defensivo de los Titanes trate de superar a Belichick y a sus Patriotas de Nueva Inglaterra.“Son dos entrenadores dignos del Salón de la Fama. Estoy seguro que Belichick estará preparado. El entrenador LeBeau ha visto muchas cosas y ha dirigido muchos partidos de playoff, así que dependerá mayormente de su experiencia, nosotros vamos a salir a jugar duro. Eso es todo lo que podemos hacer por nuestro entrenador”.Aunque LeBeau está sólo en el Salón de la Fama del Futbol Profesional por su carrera de 14 temporadas como esquinero, con toda certeza también califica para ser considerado por el diseño del acoso al mariscal con más jugadores de la defensa.También tiene un récord en la NFL de 45 temporadas consecutivas como entrenador, aventajando a un solo hombre –a Belichick con 43– en esa categoría.Belichick dejó muy en claro que ser el entrenador del equipo y competir contra LeBeau no es algo que disfruta.“Yo no usaría esa palabra”, dijo Belichick.“Es muy desafiante. LeBeau es un gran entrenador, ha realizado un excelente trabajo, ha tenido una ilustre carrera como jugador y entrenador. Ha revolucionado realmente este deporte y su sistema ha soportado con toda certeza la prueba del tiempo”.Belichick aprueba la manera en que los Titanes de LeBeau han liderado la NFL en cuanto a la defensa en las dos últimas temporadas y han encabezado la liga en esta temporada en cuanto al menor número de jugadas importantes que han permitido 20 yardas o más.Belichick comentó que el fundamento de la defensa de LeBeau ha permanecido de la misma manera al paso de los años, aunque ha sido modificada para los jugadores que tiene y los equipos que ha enfrentado.El hombre que ha ganado cinco títulos del Super Bowl como entrenador en jefe de Nueva Inglaterra dejó en claro que le tiene un gran respeto a LeBeau, a quien considera un buen amigo.“He aprendido muchas cosas de él al observarlo, al ver a sus defensas y la manera como hace las cosas. Sus técnicas y ajustes son esquemáticos. Es uno de los más grandes entrenadores que han estado en la lateral del campo en esta Liga”.Cuando le dijeron que Belichick ha aprendido mucho de él, LeBeau respondió que se sentía honrado.“No muchos entrenadores tienen el récord que ha conseguido Belichick, de hecho, probablemente va a terminar siendo el mejor que haya habido”, dijo LeBeau este miércoles.“Éste es un gran cumplido.BillBelichick65años edad43Temporadascomo entrenadorFinales deSuper BowlsTítulos(XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLIX y LI)Entrenadordel añoDickLeBeau80años edad45Temporadascomo entrenadorFinales deSuper bowlTítulos(XL, XLIII)Entrenadordel AñoPOR TVTitanes vs Patriotas(9-7) (13-3)Sábado6:15 p.m./ CBS (4.1)Billette StadiumFoxborough,Massachusetts

