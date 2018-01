La próxima pelea de la estrella de la UFC, Ronda Rousey, podría ser en el ring de la WWEEl ejecutivo de la WWE, Paul Levesque, mejor conocido como la superestrella de la lucha libre Triple H, cenó con Rousey en Los Ángeles el martes por la noche, y de nuevo despertó las especulaciones de que la más grande estrella de la UFC femenil podría abandonar el octágono por una carrera en el entretenimiento deportivo.“Estamos en pláticas con Ronda, tal como lo hemos venido haciendo desde hace tiempo”, dijo Levesque a la Associeted Press por teléfono el miércoles. “Ella trae muchas cosas entre manos. Y nosotros traemos muchos planes, también. Pero tenemos una muy buena relación con ella, y hemos sostenido una muy buena amistad por un largo tiempo. Fue muy bueno ponernos al día con ella”.Rousey, una vez la luchadora más dominante en las artes marciales mixtas, no ha competido desde que sufrió una derrota en tan sólo 48 segundos ante Amanda Nunes en la UFC 207 en diciembre del 2016. Rousey perdió dos peleas consecutivas en 13 meses e hizo una interrupción a su carrera que se ha extendido a otras formas de entretenimiento.Rousey, quien adoptó el apodo “Rowdy”, del miembro al Salón de la Fama de la WWE, “Rowdy” Roddy Piper, es una gran aficionada de la lucha libre, ya que ha aparecido como invitada en varios eventos de la WWE. Notablemente hizo mancuerna con Dwayne “La Roca” Johnson cuando pelearon con el malvado Triple H y su esposa, la también ejecutiva Stephanie McMahon.La Roca levantó el brazo de Rousey en celebración al final del segmento que tuvo lugar en el Wrestlemania en el 2015. Rousey desde entonces se le ha visto con frecuencia en las gradas en los eventos del sistema de desarrollo NXT de la WWE.Rousey y sus compañeras luchadoras de la UFC, Marina Shafir, Shayna Baszler y Jessamyn Duke, fueron conocidas como las cuatro jinetes de la Apocalipsis —un tributo al perverso conjunto de los cuatro jinetes de la Apocalipsis dirigido por Ric Flair en las décadas de los ochentas y noventas. Baszler firmó contrato con la WWE y lucha en el NXT.La WWE recientemente anunció que realizará su primer Royal Rumble femenil (un combate de alto nivel en el mundo de la lucha libre) en el Royal Rumble de paga-por-ver del 28 de enero en Filadelfia. El combate será una estupenda ocasión para presentar a Rousey en su debut de la WWE si logra quedar libre de sus compromisos cinematográficos.Rousey también podría dirigir a su grupo de mujeres jinetes contra una facción de la WWE en el Wrestlemania el 8 de abril.O, quizás sólo sea una manera de hacer ruido diseñada para mantener a Rousey dando de qué hablar en las noticias y darle a la WWE una mayor publicidad a manera que está por comenzar su más grande periodo de cuatro meses de grandes eventos del año.“Por el momento no tenemos nada nuevo que decir al respecto”, dijo Levesque. “Pero ella es una gran aficionada de lo que hacemos y está increíblemente interesada en lo que hacemos y en las oportunidades que hay aquí. Nosotros también somos sus fans y estamos muy interesados en las oportunidades que se nos presentan. Pero hay muchas cosas por las que tenemos que pasar. Estamos en pláticas. Y seguiremos conversando”.El presidente de la UFC, Dana White, estaba de vacaciones, por lo que no estuvo disponible para dar un comentario.Levesque estaba en Los Ángeles para hablar en un panel de la Asociación de Críticos de la Televisión.Rousey se rehusó a dar un comentario cuando fue abordada por TMZ, diciendo únicamente que. “disfruté de una muy buena cena”.Pero está claro que la conexión de Rosey con la lucha libre es del agrado de la WWE.“A mí me encanta”, dijo Levesque.

