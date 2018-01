Les ponen el alto

Toronto— Wayne Ellington anotó la canasta de la ventaja cuando restaba menos de un segundo en el reloj, para que el Heat de Miami lograra detener ayer la racha ganadora de 12 partidos en casa de Toronto con una victoria sobre los Raptors por marcador de 90-89.Fue la única canasta que anotó Ellington en la segunda mitad, habiendo concluido con 15 puntos.Goran Dragic aportó 24 puntos y 12 rebotes para que Miami extendiera a cinco su racha ganadora, que ha sido la mejor de la temporada.Bam Adebayo acumuló 16 tantos y recuperó 15 tableros, que han sido considerados como una destacada actuación en su carrera, mientras que Hassan Whiteside consiguió anotar 13 puntos y 15 tableros para el Heat, que había perdido sus cinco visitas anteriores a Toronto.Los Raptors jugaron sin el guardia armador Kyle Lowry después que el tres veces All-Star se lastimó el coxis durante la victoria en tiempo extra que tuvieron el lunes en Brooklyn.DeMar DeRozan anotó 25 puntos, los Raptors perdieron por primera vez en seis partidos y no pudieron romper el récord de la franquicia en cuanto a victorias consecutivas en casa.Serge Ibaka concluyó con 11 puntos después que fue expulsado en la segunda mitad.Fue la primera derrota en casa de Toronto desde el partido del 5 de noviembre en contra de Washington, un partido en el que Lowry fue expulsado al inicio del segundo período.Los Raptors tienen un récord de 14-2 en casa.Ibaka y James Johnson de Miami fueron expulsados después de intercambiar golpes a los 7:50 minutos del tercer período. La riña empezó cuando los dos empezaron a empujarse mientras esperaban que el balón fuera introducido a la cancha debajo de la canasta de Miami.Los réferis revisaron el incidente antes de señalarles a los dos jugadores faltas técnicas y expulsarlos. Los ánimos se caldearon nuevamente después del silbatazo final, ya que DeRozan empezó a gritarle a Dragic.Portland 117, Oklahoma C. 106Oklahoma City— C.J. McCollum totalizó 27 puntos y siete asistencias para que los Trail Blazers de Portland derrotaran anoche 117-106 al Thunder de Oklahoma City, en el comienzo de una gira de cuatro encuentros.Shabazz Napier sumó 21 unidades, en tanto que Jusuf Nurkic agregó 20 y capturó ocho rebotes por los Blazers, que rebasaron a Oklahoma City para colocarse en el segundo puesto de la División del Noroeste, merced a su séptima victoria en los últimos nueve duelos frente al Thunder. Portland ha ganado cuatro de cinco compromisos pese a jugar durante buena parte de esos encuentros sin el base estelar Damien Lillard, quien se perdió su séptimo encuentro de los últimos nueve, por un tirón en la pantorrilla izquierda.Dallas 114, Orlando 99Dallas— Dirk Nowitzki y el novato Dennis Smith Jr aportaron 20 puntos por cabeza, y los Mavericks de Dallas doblegaron el martes 114-99 al Magic de Orlando para cortar una racha de tres derrotas consecutivas.Wesley Matthews añadió 16 unidades a la causa de Dallas, que no ganaba desde el 31 de diciembre, cuando enfrentó a Oklahoma City. Harrison Barnes y Yogi Ferrell contabilizaron 15 tantos cada uno, mientras que el puertorriqueño José Juan Barea totalizó 12 asistencias, ocho puntos y un par de rebotes.El entrenador de los Mavs, Rick Carlisle, llegó a 780 victorias en su carrera. Rebasó a John MacLeod, quien ocupaba el 17mo lugar en la lista histórica de la NBA.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.