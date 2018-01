Atlanta— Nick Saban ganó un título y está pensando cómo podría obtener el siguiente.Eso es parte de su famoso proceso.Sin embargo, el sexto título nacional de Saban y el quinto en nueve años fue diferente, no sólo porque lo hizo empatar con Bear Bryant, el ícono de Alabama, en cuanto al mayor número que haya logrado cualquier entrenador importante de futbol colegial.En esta ocasión, un mariscal, Jalen Hurts, logró que el Crimson Tide participara en el partido de campeonato y otro estudiante del primer año universitario, Tua Tagovoila, consiguió una recuperación en la segunda mitad en la victoria en tiempo extra que tuvieron el lunes sobre Georgia por marcador de 26-23.La batalla de los mariscales parece inevitable.Aunque Saban tienen meses para detectar cuál mariscal le dará a Alabama, que tiene un récord de 13-1, la mejor oportunidad de repetir.De hecho, se ha permitido menos tiempo para celebrar el ganar títulos, aun los más dramáticos como éste.Eso no significa que no los recuerde con cariño.“Éste será un partido que nunca voy a olvidar”, dijo Saban ayer por la mañana.Al medio tiempo, cuando estaban en desventaja en el marcador por 13-0, Saban utilizó a Tagovailoa.El destacado zurdo, originario de Hawai, tuvo una gran actuación, ya que le lanzó un pase a Calvin Ridley en la cuarta oportunidad para anotar con la que consiguió la anotación del empate y luego realizó una jugada que dio lugar al gol de campo con el que ganaron el partido.Andy Pappanastos falló un gol de campo de 36 yardas, enviando el partido a tiempo extra.Después que los Bulldogs, con marca de 13-2, tenían preparado el terreno para un gol de campo, Tagovailoa fue capturado.Pero respondió con un pase para anotación de 41 yardas hacia su compañero DeVonta Smith, quien cursa el primer año en la universidad, para propiciar una celebración llena de confeti para Alabama, un año después de haber tenido una derrota en el último segundo ante Clemson en el partido de campeonato.Eso provocó la competencia entre mariscales, entre Tagovailoa y Hurts, quien tiene un récord de 26-2 como titular y ha ayudado a Alabama a tener dos apariciones en el partido en donde se disputa el título.Tagovailoa fue nombrado el Jugador Ofensivo del Partido, ya que efectuó jugadas aéreas y terrestres.Pero lo que no hizo fue dormir mucho antes de asistir a una conferencia de prensa a la mañana siguiente.“No pude dormir porque si lo hubiera hecho, nunca hubiera despertado para venir a este evento”, dijo.“Además de eso, fue una buena victoria para el equipo. Aún no puedo creer que esto haya sucedido. Se siente como si fuera otro partido”.Otro partido y otro título.

