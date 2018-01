De vuelta a esta ciudad, donde el seis de mayo anterior se coronaron campeones del Clausura 2017 con global de 4-2, a costa de Bravos, los Lobos BUAP llegaron ayer por la tarde al Aeropuerto Abraham González, horas antes del duelo de esta noche, correspondiente a la fecha uno de la Copa MX contra el FC Juárez.“Siempre la expectativa será mantener nuestra idea de juego –ser atrevidos y proponer siempre los partidos, de visita o de local-. Creo que ése siempre es el punto de partida”, declaró el entrenador Rafael Puente Jr.Puente del Río comentó que, sin menospreciar la Copa MX, pues nunca lo harán, los Lobos tienen metas muy claras a cumplir que se centran en la Liga MX.La más relevante, es lograr la permanencia en Primera División Nacional.“Sin embargo, mañana –hoy- afrontaremos el partido con seriedad e insisto, siempre siendo fieles a lo que nos ha distinguido hasta ahora”, enfatizó.Aunado a la idea de respetar su estilo, subrayó que siempre que los jugadores de Lobos se ponen la playera tienen la obligación de ganar y hoy no será la excepción.El técnico que ascendió a la BUAP y vive su segunda campaña en la Liga MX anticipó que esta noche, los Lobos harán un partido atrevido, valiente y ejercerán una presión alta en la cancha con el propósito de ser los protagonistas en el cotejo.La escuadra poblana viajó a esta frontera con un grupo de jóvenes futbolistas y varios jugadores de mayor experiencia, entre ellos, el portero Jorge Villalpando.“Con respecto a lo que fue nuestra presentación el domingo pasado en Torreón, sí, es un cuadro alterno, es el que vamos a presentar”, dijo.Independientemente a ello, el timonel afirmó que es un convencido que todos los jugadores integran el plantel y todos compiten por un lugar.“Después, viene la toma de decisiones y nos corresponde elegir quiénes nos representan en liga y quiénes en copa. Para el partido de mañana –hoy– nos sentimos satisfechos, ilusionados, conscientes de que tenemos un plantel basto, de mucha calidad”, mencionó.Puente externó su respeto por la labor realizada por Bravos en el Ascenso MX, quienes han llegado a dos finales consecutivas.“Mucho respeto por el gran trabajo que han hecho. Desafortunadamente otra vez accedieron a la final. A mi entender y dicho con mucho respeto para Alebrijes, vi ligeramente superior en el trámite del juego a Juárez. Sin embargo, esto se define con goles y tuvieron que llegar hasta la última instancia y le favoreció ésta a Alebrijes”, declaró.Villalpando Romo, arquero que llegó a Lobos BUAP en el Apertura 2017 ante la lesión del uruguayo Lucero Álvarez, comentó, a su vez, que la Copa MX es una buena oportunidad para mostrarse para los jugadores que, como él, no han visto acción en la liga.“Son partidos importantes, creo que la gente que no hemos tenido actividad es una buena forma de mostrarnos y de ganarnos la confianza del ‘profe’”, expuso.En torno a los Bravos, apuntó que han hecho las cosas bien en el Ascenso MX y tarde o temprano van a lograr la meta de subir a Primera Nacional.“Un buen equipo que en los últimos años ha hecho las cosas bien, se han reforzado bien. Han traído gente importante, han estado peleando finales y bueno, yo creo que la fortuna no ha estado de su lado, pero, si siguen haciendo las cosas así, tarde o temprano van a lograr el objetivo”, apuntó.Villalpando destacó que no hay mejor forma de mostrarse ante Puente que hacer las cosas bien frente a un rival de jerarquía en el Ascenso MX como lo es Bravos FC Juárez.

