En casa, frente a Lobos BUAP, sus verdugos en la final del Torneo Apertura 2017, los Bravos FC Juarez, iniciarán hoy, a las 20:00 horas, su quinta participación en la Copa MX, donde están sembrados en el Grupo 5, junto a Pumas UNAM y los propios licántropos.Después que en la campaña anterior se quedaron en la fase de grupos ante Santos Laguna y Chivas Rayadas del Guadalajara, los Bravos vuelven a la acción en la justa copera, la cual, no es su prioridad, por lo que hoy, enfrentarán a los Lobos –que perdieron 4-2 ante Santos Laguna, en la fecha uno de la Liga MX–, con un cuadro alternativo.“Nosotros tenemos bien claro que la copa la tenemos que utilizar para tener ritmo. Va a ir gente muy joven a la banca. Va a jugar gente joven y aprovechar esta Copa para madurar a nuestra gente y para que los que no han tenido participación, la tengan, y tener un equipo listo para cuando se requiera en la Liga”, declaró Miguel de Jesús Fuentes, director técnico del conjunto.Fuentes Razo comentó que el FC Juárez merece un respeto, por lo que tratarán de ganar todos los partidos, en todos los torneos.“Sin embargo, tenemos bien claro que el ascenso es lo único que importa, entonces, la Copa la utilizaremos para tener en ritmo a todos e ir teniendo a la gente joven, dándole experiencia”, manifestó.Los futbolistas de Tercera División que subieron al equipo para este torneo son: Fernando Escoto, Jesús Salazar, Francisco Javier Nevárez, Samuel Flores y Omar Flores.El encuentro de esta noche marcará el debut del defensa hondureño Wesly Roberto Decas, quien jugará sus primeros minutos con el FC Juárez desde su llegada al club, en agosto pasado.“Me siento contento, alegre, porque el ‘profe’ está rotando el equipo, le está dando oportunidad a los jóvenes y eso es importante para nosotros”, apuntó.Decas, zaguero central de 18 años y 1.86 metros, afirmó que esta noche, los Bravos saldrán muy concentrados a la cancha y tratarán de hacer su parte frente a un rival que, sin duda, vendrá por la victoria.“Sabemos que el equipo de Lobos está en Primera División y siempre está buscando ganar todos los partidos, pero, nosotros vamos a dar el máximo esfuerzo hasta que pite el árbitro”, anticipó.En diciembre anterior, Wesly ganó la medalla de oro con la Sub-21 de Honduras, en los Juegos Deportivos Centroamericanos, en Managua, Nicaragua, con triunfo sobre Costa Rica, por la mínima diferencia.El jugador de Bravos dio el pase para gol a Sendel Cruz.“Gracias a Dios se dio ese campeonato y contento por estar aquí de nuevo, aportando al equipo, en todo momento y esperamos que mañana –hoy– podamos quedarnos con el triunfo para darle a la afición una alegría más”, declaró.Los Bravos entrenaron ayer sin sus defensas centrales titulares Jonathan Lacerda y Willian Antunes, ambos lesionados, tocados en el juego contra Celaya.El conjunto continúa sin entrenador de porteros luego que la anunciada contratación de Jorge ‘Gato’ López, el mes anterior, se cayó.Diego Vega, quien ocupó este puesto en el equipo la campaña anterior, no ha asistido a los entrenamientos de la escuadra.

