Vuelve para romperla

Ciudad de México— El último campeón de goleo mexicano está de regreso y con ganas de volver a coronarse como hace casi siete años.Después de seis meses en el Ascenso MX, Ángel Reyna, quien en el Clausura 2011 se llevó el cetro de dianas, llega a Toluca con el objetivo principal de velar por el proyecto choricero, pero sin perder de vista la red para anotar la mayor cantidad de goles posible y volver a pintar de tricolor el campeonato de goleo.“A mí me agrada (ser el último) me da mucha alegría y emoción recordar eso, evidentemente también tengo la meta de meter muchos goles y si puedo volver a ser campeón goleador este torneo, primeramente Dios, así va a ser. Todas las metas que yo tengo habrá que conseguirlas y una de esas es el campeonato de goleo”, dijo Reyna a CANCHA.Vistiendo la casaca del América, el capitalino le ganó la partida en el 2011 al peruano Wilmer Aguirre, Héctor Mancilla y Emmanuel “Tito” Villa; los últimos dos ya habían probado las mieles del título.Con el campeonato compartido entre Mauro Boselli y Avilés Hurtado en el Apertura 2017, se alargó a 13 justas la falta de líderes de goleo tricolores, sequía a la que Reyna atribuyó la escasez de producción de futbolistas mexicanos, misma que no sólo se cierra a los delanteros, pues subrayó que el balompié nacional necesita de figuras en todas las líneas.“Yo creo que empieza por la formación. Creo que la gente que está en la formación de los equipos, tal vez poner un poquito más de atención en crear esos centros delanteros y goleadores, no sacar jugadores por sacarlos, sino sacar jugadores especiales, que son los delanteros que necesitamos, como Chícharo, como Peralta, como Borgetti.“Igual necesitamos muy buenos defensas como lo fue el ‘Emperador’ (Claudio Suárez), como lo fue Rafa Márquez, de todo necesitamos, no nada más de un centro delantero, pero sí hay que empezarlos a crear, empezarlos a formar y después darles la oportunidad”, agregó.Sin embargo, aunque no quiere dejar de lado su cuenta personal, no pecará de individualista pues sabe que primero es el equipo.“Mi servicio es que Fernando Uribe sea el campeón goleador, a mí no me importa que sea extranjero o mexicano, voy a trabajar para que él meta goles porque a mí me gusta más poner los pases para gol”, finalizó Reyna.