Superan la adversidad

Apesar de vivir una temporada llena de distracciones, los Acereros de Pittsburgh levantaron el título de la División Norte de la Conferencia Americana, el segundo consecutivo y el tercero en los últimos cuatro años.Desde la ausencia de Le’Veon Bell de los entrenamientos, pasando por la bicicleta robada de JuJu Smith-Schuster y la pelea de Antonio Brown con un recipiente de agua, hasta la polémica por el himno nacional, nada pudo alejar a este equipo de sus objetivos.“Creo que lo hemos evitado hasta un punto en que en realidad no nos perturba. No podría siquiera decirte todo el drama que ocurre. Creo que estamos tan enfocados y orientados a las metas cuando se trata de ciertas cosas que no hemos tenido tiempo de pensar en cosas pequeñas. Nos burlamos de las cosas pequeñas”, aseguró Cameron Hayward.El momento más complicado para el plantel llegó en medio de la polémica provocada por el Presidente Donald Trump, cuando el entrenador Mike Tomlin dio libertad a sus jugadores para decidir lo que harían durante la interpretación del himno, siempre y cuando lo hicieran unidos.En el Soldier Field de Chicago, el plantel decidió no saltar al campo para el himno; sin embargo, el tacle Alejandro Villanueva se asomó al túnel para ver la bandera y la música comenzó a sonar, dando la impresión de estar en desacuerdo con el resto; pese a todo, el equipo nuevamente se sobrepuso.“Eso era algo que ninguno había experimentado nunca. Eso era algo para lo que nadie se podría haber preparado. Creo que lo manejamos bien internamente después de la situación.“Aclaramos algunas cosas y entendimos que no era la manera correcta de abordarlo, pero aprendimos, sobrevivimos a ello”, apuntó Heyward.Tras caer aquella tarde ante los Osos, los Acereros perdieron solamente dos partidos más, Ben Roethlisberger mostró un nivel que le valió llegar a su sexto Pro Bowl y Brown fue líder en yardas por recepción.Ahora, como desde la eliminación ante los Patriotas el año pasado, el objetivo es ganar el Super Bowl, sin importar lo que se atraviese.“Tenemos a muchos chicos preparados para este momento. No sabemos cómo se verá nuestro equipo el siguiente año. Tenemos que sacar lo máximo de esta situación”, remató el defensivo de 28 años de edad y siete temporadas en Pittsburgh.

