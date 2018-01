Chocan excampeones mundiales en El Paso

Víctor ‘Vicious’ Ortiz y Devon ‘The Great’ Alexander, excampeones mundiales de peso welter se medirán a 12 rounds el próximo 17 de febrero en el Don Haskins Center de El Paso, al tiempo que la paseña Jennifer Han anunció que su pelea del 27 de enero ha sido cambiada para esa misma función del próximo mes.Ortiz y Alexander protagonizan una de dos peleas denominadas Estados Unidos vs México.El evento está programado para dar inicio a las 6:00 pm, según dieron a conocer los organizadores de la empresa Premier Boxing Champions, y será transmitida por FOX y FOX Deportes.Aunque en el comunicado difundido ayer no la mencionan como una de las protagonistas, la campeona paseña Jennifer Han dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que la defensa de su título mundial pluma de la FIB ante la argentina Lizbeth Crespo, se reprogramó del 27 de enero al 17 de febrero.‘Estoy contenta de anunciar que mi pelea ha sido cambiada a una emocionante y talentosa cartelera con Premier Boxing Champions para el 17 de febrero aquí en El Paso. Agenden la fecha para un gran evento y vayan a apoyarme en la defensa de mi título ante la argentina Lizbeth Crespo’, publicó Han.Ortiz tiene en su récord una marca de 36 victorias, 25 por la vía del nocaut, 6 derrotas y dos empates. Por su parte Alexander llegará a este combate con un récord de 27 victorias, 14 de ellas por la vía rápida, y 4 derrotas.En el combate coestelar el segundo entre Estados Unidos y México, Caleb ‘Sweethands’ Plant se medirá a Rogelio ‘Porky’ Medina en pelea eliminatoria por el título mundial, a 12 rounds en las 168 libras.Los boletos para esta función, que es promovida por TGB Promotions, tienen costo de $200, $100, $60, $45 y $25 dólares y saldrán a la venta este viernes por Ticketmaster.También en la cartelera están anunciados Tony Harrison (25-2 20 KOs) contra Jorge Cota (27-2, 24 KOs) en peso superwelter, así como Karlos Balderas, olímpicos por Estados Unidos en el 2016, que será una atracción especial en peso ligero.‘Este es un clásico pleito en el sentido más verdadero. Tanto Devon Alexander como Víctor Ortiz están batallando en una de las divisiones más duras del boxeo’, dijo Tom Brown, presidente de TGB Promotions. ‘Alexander ha superado algunos problemas de salud graves y está buscando recuperar el campeonato welter. Ortiz, también un excampeón, siempre ha salido a pelear y no se achica ante nadie’.Tome notaBoxeo USA vs MÉXICOQuiénes: Víctor ‘Vicious’ Ortiz (32-6-2, 25 KOs) vs Devon ‘The Great’ Alexander (27-4, 14 KOs)Cuándo: Sábado 17 de febrero 2018Dónde: Don Haskins CenterHora: 6:00 pmTV: FOX y FOX DeportesBoletos: $200, $100, $60, $40 y $25 dólares a partir del viernes en Ticketmaster

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.