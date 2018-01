Descarta revancha

En contraste a la publicidad que el FC Juárez maneja como una revancha contra Lobos BUAP, quienes los derrotaron en la final del Clausura 2017, el delantero Mario Ortiz no lo considera así.“No sé, para mí no es revancha. Ellos están en Primera –División- y nosotros seguimos en Ascenso –MX- así que no tiene nada de revancha”, enfatizó.Ortiz Velásquez afirmó que el duelo contra la BUAP es simplemente un juego que los Bravos tienen que afrontar con mucha seriedad.“Y, al igual que ellos, tratar de hacer un partido serio, inteligente, el miércoles, y tratar de llevarnos los primeros tres puntos de la copa”, dijo.Por ello, antes de pensar en el Atlético San Luis, el oponente de Ciudad Juárez el sábado 13, en la fecha dos del Clausura 2018, indicó que, por ahora piensan y trabajan para medirse a los Lobos mañana.“Yo creo que el día jueves ya vamos a empezar a planear y a planificar el partido de San Luis, pero, creo que no va a ser muy diferente a lo que fue el partido de Celaya. Tenemos que plantear un partido inteligente, serio y acá, en nuestra casa, salir a jugar, a hacer un buen futbol, tener posesión –de balón- y tratar de conseguir el triunfo”, señaló.Desde la óptica del jugador oaxaqueño de 34 años y 1.79 metros, tanto la liga –Ascenso MX- como la Copa MX son relevantes para los Bravos.“Para mí, los dos torneos son importantes, la liga que es el torneo que te da derecho a poder pelear por un ascenso y la copa que te da ritmo de partido. Tenemos un plantel de varios jugadores, a los que no les toque jugar en Liga, pueden jugar en Copa y es importante también, te da prestigio”, afirmó.Acerca del inicio de torneo en el ‘circuito de plata’, Mario comentó que las conclusiones son buenas.“Me parece que fuimos a plantear un partido inteligente allá a Celaya y nos trajimos un excelente resultado que tenemos que cerrarlo con broche de oro el próximo sábado para empezar bien el torneo de liga –en casa-”, manifestó.Después de la victoria como visitantes por 2-0 sobre los Toros de Celaya, los Bravos FC Juárez regresaron ayer a los entrenamientos con una sesión a puerta cerrada en las canchas del Complejo Bravos.Mientras los futbolistas que participaron como titulares contra los guanajuatenses realizaron trabajo regenerativo, los suplentes hicieron futbol interescuadras.PRIETO Y FUENTES, EN EL ONCE IDEALAutor del primer gol en el triunfo sobre Toros de Celaya por marcador de dos goles a cero, el sábado anterior, el delantero Rodrigo Prieto fue incluido en el 11 Ideal de la revista del Ascenso MX.“No sabía, contento, siempre trabajas para dar lo mejor. Te pueden salir las cosas o no, bueno, eso hay les toca…. No sé quién haga eso, pero, sí, contento”, expresó.El entrenador Miguel de Jesús Fuentes fue elegido como técnico de la semana por la citada publicación.RESULTADOS JORNADA 1Potros UAEM 0-1 Dorados SinaloaMineros 2-0 Venados FCCorrecaminos 1-1 U de GSan Luis 0-2 Alebrijes OaxacaMurciélagos FC 1-3 Cimarrones SonoraZacatepec 0-0 Tampico Madero FCCafetaleros Tapachula 1-2 AtlanteCelaya 0-2 Bravos FC JuárezFECHA DOSViernes 12 eneroAtlante vs Club Atlético ZacatepecVenados FC vs Murciélagos FCCimarrones vs Cafetaleros TapachulaSábado 13 eneroBravos FC Juárez vs Atlético San LuisAlebrijes Oaxaca vs CorrecaminosTampico Madero vs CelayaDorados Sinaloa vs Mineros ZacatecasDomingo 14 eneroU de G vs Potros UAEMLÍDERES GOLEOJesús Silva Cimarrones 1Miguel A. Vallejo Cimarrones 1Víctor Guajardo Cimarrones 1Washington Mac Eachen Alebrijes 1Taufic Eduardo Guarch Alebrijes 1Rodrigo Prieto Bravos FC Juárez 1Lucas da Silva Bravos FC Juárez 1Roberto Nurse Mineros 1Fernando Madrigal Mineros 1Diego Cardozo Atlante 14 jugadores más con un golOFENSIVA1 Cimarrones 32 Alebrijes 23 Bravos FC Juárez 24 Mineros 25 Atlante 26 Dorados Sinaloa 17 U de G 18 Correcaminos 19 Cafetaleros 110 Murciélagos 111 TM Futbol Club 012 Zacatepec 013 Potros UAEM 014 Venados 015 Celaya 016 Atlético San Luis 0DEFENSIVA1 Alebrijes 02 Bravos FC Juárez 03 Mineros Zacatecas 04 Dorados Sinaloa 05 TM Futbol Club 06 Zacatepec 07 Cimarrones 18 Atlante 19 U de G 110 Correcaminos 111 Potros UAEM 112 Cafetaleros 213 Venados 214 Celaya 215 Atlético San Luis 216 Murciélagos 3