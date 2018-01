Regard The Rose se perfila favorita

Regard The Rose, de Mason A. King, hija de Chicks Regard y la calificada más rápida, es una de los 10 dosañeros criados en Nuevo México inscritos para el Shue Fly Stakes (RG2), con bolsa de 206 mil 852 dólares que se corre este domingo en una distancia de 400 yardas en el hipódromo de Sunland Park.Regard The Rose ha ganado cinco de seis carreras, incluido el Arapahoe Park Futurity, con bolsa de 30 md en una distancia de 400 yardas, en agosto, y suma ganancias por 61 mil 130 dólares. La potra terminó su campaña juvenil con una victoria de principio a fin por dos cuerpos y tres cuartos de diferencia en la tercera de cuatro pruebas para el Shue Fly, el pasado 22 de diciembre.Regard The Rose saldrá del puesto número 9 y llevará en la monta a Manuel Gutiérrez para el entrenador Juan Chávez Ortega. Entre los nueve rivales de la potra se encuentra Daddys Blushing, un hijo castrado de Big Daddy Cartel entrenado por Jackie Riddle para el propietario Gary W. Hartstack de Houston, Texas. Daddys Blushing viene de una temporada de dosañeros durante la cual acumuló 189 mil 321 dólares en seis salidas, y se anotó victorias en abril en el Sam Houston Juvenile Invitational Stakes, con bolsa de 40 mil dólares en 330 yardas, y en el Mountain Top Futurity (RG2), con bolsa de 393 md en 350 yardas, en Ruidoso Downs en junio.Daddys Blushing partirá de la posición número 3 y llevará en las riendas a Francisco Calderón.Shue Fly Stakes400 yardas$206,852Orden de salidaCaballo Jockey1 Jesse Klee Esgar Ramírez2 Flashin Cartel José Enrique Ortiz3 Daddys Blushing FranciscoCalderón4 Daddys Copy Omar Reyes5 EverybuddysTalkin Raúl Herrera6 Leftlane Alfredo Sigala7 First N Forever L. SalvadorMartínez8 Frangellica Martín Félix9 Regard The Rose Manuel Gutiérrez10 Scooters CrownJewel Mauro Salcedo

