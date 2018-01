Nombran Osos a Matt Nagy como entrenador

Lake Forest, Illinois.- Los Osos de Chicago contrataron a Matt Nagy, excoordinador ofensivo de los Jefes de Kansas City, como su nuevo entrenador en jefe, con la esperanza de que pueda sacar a una de las franquicias fundadoras de la NFL de uno de sus peores baches en la historia.Los Osos anunciaron la medida ayer, una semana después de despedir al entrenador John Fox. El equipo registró una pésima marca de 14-34 para los últimos tres años y un promedio de victorias de .292 que representa el segundo más bajo en su historia.Chicago terminó esta temporada con record de 5-11 y no han terminado por encima del promedio de .500 desde que dejaron ir a Lovie Smith al final de una temporada de 2012 de marca de 10-6, dos años después de su último pase a los playoffs.Nagy, de 39 años, pasó las últimas 10 campañas trabajando bajo las órdenes de Andy Reid en Filadelfia y Kansas City. No recibió la capacidad de elegir las jugadas hasta cerca del final de esta temporada, pero fue elogiado por su trabajo con Alex Smith, el mariscal titular de los Jefes.En Chicago, Nagy colaborará en la evolución del mariscal Mitchell Trubisky, seleccionado por los Osos en el segundo lugar general del Draft.Los Jefes ganaron la División Oeste de la Conferencia Americana, pero el sábado perdieron una ventaja de 18 puntos al medio tiempo antes de caer con Tennessee en un duelo de la fase de comodines de la NFL.Los Osos se reunieron con Nagy en Kansas City el domingo y no perdieron mucho tiempo antes de contratar al exmariscal en Delaware a nivel universitario y en la Arena Football League a nivel profesional.Chicago también entrevistó a John DeFilippo, coach de mariscales de Filadelfia; a Pat Shurmur y Josh McDaniels, coordinadores ofensivos de Minnesota y Nueva Inglaterra, respectivamente; a George Edwards, coordinador defensivo de los Vikings; y a Vic Fangio, coordinador defensivo de Chicago.

