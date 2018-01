Se somete Murray a cirugía

Melbourne, Australia— Andy Murray fue sometido a una cirugía de cadera derecha el lunes con la esperanza de estar de regreso en las canchas a tiempo para competir en Wimbledon.El ex número del mundo y tres veces campeón de torneos de Grand Slam no ha competido desde que cayó en cuartos de final en Wimbledon en julio del año pasado.A Murray se le ha indicado que tendrá un periodo de recuperación de 14 semanas, y el británico tiene como meta volver al tenis en junio.“Tuve una exitosa cirugía de cadera derecha en el Hospital St Vincent de Melbourne”, escribió Murray en su página de Facebook. “Quiero agradecer al Dr. John O’Donnell y a todo el personal por encargarse de mí. Estoy ansioso por regresar a competir en el tenis en la temporada de canchas de césped. Gracias a todos por sus buenos deseos y apoyo en los últimos días. Saldré adelante de esto”.Sin embargo, Murray, de 30 años, aceptó que tendrá que reducir su carga de trabajo en las canchas.“Ciertamente no voy a tener la misma cantidad de torneos y esfuerzo para tratar de ser el número uno”, declaró Murray a los medios británicos. “Sin duda seré más considerado sobre la cantidad de torneos que juego, pese a que de antemano tenía un calendario de juego conservador en comparación con el de la mayoría de los jugadores en la gira”.“Tendré un calendario abreviado, y me concentraré en tratar de ganar en las grandes citas y torneos de mayor importancia, en vez de ponerme objetivos del ranking”.Murray señaló que puede volver a un “95 por ciento de mi mejor forma”.“Creo que eso es suficiente para competir al máximo nivel”, añadió. “Sin duda alguna”.La prensa australiana informó el martes que Murray empezó a consultar con O’Donnell desde 2008, cuando su cadera derecha empezó a afectarle por primera vez. Los dos se han visto seis o siete veces en Melbourne desde entonces, usualmente durante las fechas del Abierto de Australia.“Lo conozco desde que tenía 20 o 21 años”, dijo Murray. “Y decidí que era el individuo para encargarse” (de la cirugía).

