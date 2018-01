Ya es Azul

Ciudad de México.- Cruz Azul estaría pagando un sueldo de medio millón de pesos a la semana por los servicios de Carlos Peña.El diario británico The Daily Record publicó que para que el Rangers prestara al “Gullit” este semestre La Máquina acordó darle un salario semanal de 20 mil libras esterlinas, equivalentes a 521 mil pesos.El rotativo también informa que al final de la temporada hay una cláusula en la que los cementeros pueden comprar al mediocampista por 2 millones de libras, es decir 52 millones de pesos; con ello el equipo escocés recuperaría la inversión que representó contratar a Peña en el verano de 2017.El “Gullit” fue un pedido del técnico Pedro Caixinha, quien también se lo llevó al Rangers y donde no dio los resultados esperados.El mexicano realizó ayer por la mañana los exámenes médicos y de pasarlos estaría firmando su contrato con Cruz Azul.Presume firmaCarlos Peña cerró su contratación con Cruz Azul, así lo dejó ver el mismo jugador con una fotografía en las redes sociales.En su Twitter, el “Gullit” publicó una imagen en la que se ve cerrando su fichaje con La Máquina, de la cual se convierte en el quinto refuerzo para el Clausura 2018. “Feliz de regresar a México, a un gran Club!! Listos para esforzarnos al máximo y tener un excelente 2018 #cruzazul”, escribió el jugador junto a la fotografía.Salvan los 4 grandes la fecha 1Tuvieron que pasar 4 años para que los cuatro clubes considerados los “grandes” del futbol mexicano no perdieran, en conjunto, en su partido de debut en un torneo de Liga.En la pasada jornada 1 del Clausura 2018, América y Pumas con victorias, y Cruz Azul y Guadalajara con empates, completaron la obra que no ocurría desde el Clausura del 2014.En esa ocasión, las Águilas fueron el único club que obtuvo los tres puntos en su juego de la fecha inicial, al vencer 3-0 a Tigres. Pero Chivas empató con Santos, La Máquina con Monterrey y los del Pedregal con el Puebla.Antes del 2014, este patrón de que los cuatro “grandes” no perdieran se presentó en el Clausura 2013, por lo que no pasó demasiado tiempo.En la etapa de los torneos cortos ya van 10 veces que estos cuatro conjuntos, como grupo, no sufren derrota en la jornada inaugural de un torneo, aunque también se han dado enfrentamientos entre ellos con resultado de empate.

