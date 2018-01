Contemplan Indios intercambio con los Dorados de Chihuahua

Al tiempo que dejó claro que el jardinero José Torres no es moneda de cambio ni tema de negociación en Indios de Ciudad Juárez, Juan Pedro Plascencia, jurisdiccional de la Zona Uno, comentó que hay una propuesta para un intercambio con los Dorados de Chihuahua.Ésta posibilidad involucra al manager Germán Leyva, -que pertenece a la tribu- y al infielder Ricardo Torres, quienes irían a la capital del estado a préstamo, por Alejandro Pineda y un serpentinero.Pineda es un primera base que el año anterior militó con la ‘División del Norte’ y, en la serie contra la novena indígena, le conectó jonrón por el jardín central a Álvaro Sandoval, en julio pasado.Las negociaciones con los Dorados están en una etapa inicial, comentó.Otro club interesado en los servicios del timonel sinaloense Leyva es el de los Algodoneros de Delicias, con el que Plascencia Chávez negocia un trueque por el coach de pitcheo Edgardo Saldaña.“Nos interesa mucho un coach de pitcheo que tenía Delicias, que ahorita está en Mérida, con los Leones de Yucatán, se apellida Saldaña”, declaró.El directivo afirmó que Saldaña es una persona que se acopla al estilo de juego del nuevo manager Marcelo Juárez.“También Delicias está interesado en Germán –Leyva-, entonces, son enroques que se buscan”, dijo.Acerca del jardinero mexicoamericano José Torres, recalcó que la Zona Uno no tiene planes de cambiarlo de equipo.“José no es ficha de cambio ahorita en Juárez. José, por lo pronto, es una pieza fundamental, un gran bateo que tiene, la gente lo quiere en Juárez”, afirmó.Mencionó que ya dialogó con el outfielder y le comentó que los Indios tienen planes para él.“Estuvo de acuerdo, estamos de acuerdo”, dijo.Otro movimiento que pudiera darse entre las directivas de Rojos de Jiménez e Indios de Juárez, es el del catcher veracruzano Juan Carlos Hernández.Hernández, vino a marcar al regional hace uno o dos años y aunque pertenece a esta zona, no interesó al proyecto de los Indios de Ciudad Juárez, comentó.Procedente de los Rojos, llegaría Juan David Rentería, pitcher derecho originario de Agua Prieta, Sonora, quien iría a los Vaqueros de Unión Laguna, a la Liga Mexicana.“Él sería un cambio únicamente para traerlo al regional, en caso de que se pueda, y ver sus capacidades. Es un muchacho que queremos ver su desempeño”, manifestó.Plascencia apuntó que el manejador Juárez le ha dado algunas opciones y sugerencias de peloteros para traerlos a esta ciudad.

