En un hecho inédito en las divisiones inferiores de un club de la Liga MX, Guillermo Valenzuela, Ángel Espinoza, Alan Hernández y Alfredo González, quienes militan en la Sub 20 de los Rayos del Necaxa y están a un paso del máximo circuito, integran una cuarteta de futbolistas juarenses en el conjunto hidrocálido.González Apodaca, quien en el 2016 fue a las fuerzas básicas de los Diablos Rojos del Toluca, se sumó este torneo al tridente de ‘Guille’, Alan y Ángel, por lo que éste, se convirtió en un póker de talentosos jugadores, surgidos del CECAF, de esta ciudad, quienes aspiran a debutar en el primer equipo a cargo de Ignacio Ambriz.El arranque del Clausura 2018 resultó prometedor para la legión fronteriza en los Rayos: un triunfo sobre los Tiburones Rojos del Veracruz por 2-0, el sábado anterior.A excepción de González, quien no fue convocado al partido contra los escualos por el entrenador Juan de Dios Ramírez Perales, Valenzuela, Espinoza y Hernández, -autor del primer gol a los 54 minutos-, vieron acción en el cotejo.Guillermo y Alan fueron titulares, mientras Ángel entró de cambio a los 83 minutos por Jorge Cornejo.“Somos cuatro jugadores ya que surgimos de la academia del ‘profe’ -Jorge- Gánem que estamos en la 20. Es muy difícil que se dé eso, cuatro jugadores de la misma categoría jugando juntos, igual, del mismo lugar, de donde somos todos”, resaltó Espinoza Gandarilla.Valenzuela, defensa de 20 años y 1.74 metros quien formó parte de los Tuzos del Pachuca, comentó que en su andar por las fuerzas básicas no le había tocado ver esto.“La verdad que nunca había visto a tantos de una sola ciudad o de una sola escuela en una Sub 20 porque sí, es difícil, más en un club”, dijo ‘Guille’.El hecho de entrenar y jugar al lado de Alan, Ángel y Alfredo, es una motivación importante, agregó Valenzuela, quien antes era medio de contención y ahora ha sido habilitado como lateral derecho.“Lo veo como una motivación porque ya nos conocíamos, jugábamos juntos cuando nos tocaba jugar contra primera, ya nos acoplamos mejor”, expuso.A la vez, su estancia en la referida categoría sirve igualmente de ejemplo a seguir para quienes desean en un futuro llegar a este nivel.“También es una motivación para los que están en la escuela con Jorge Gánem para que se den cuenta que si le hacen caso y hacen las cosas que él les pide y tienen talento, también pueden llegar a una Sub 17, a una Sub 20, a una Segunda –División–”, expresó.Valenzuela, quien al igual que Ángel, se incorporó esta campaña a Menores de 20 años, después de estar en Segunda División, indicó que militar en esta categoría, tiene sus ventajas ya que el torneo va a la par que el de la Liga MX.“La Sub 20 es un torneo que va a la par con Primera División, en partidos, en viajes, en todo lo que conlleva eso”, apuntó.Esto, empuja a los jóvenes a subir su nivel futbolístico.Con el frecuente roce con jugadores de Primera División, tanto en los entrenamientos con los propios Rayos como frente a los rivales, los deportistas locales crecen en todos sentidos día con día y se trazan ambiciosas metas.“Primero que nada, ganarme un puesto en la Sub 20 y se acerca el Torneo de Copa, entonces, poder tener la oportunidad de debutar en Copa y, después de ahí, buscar un lugar con primera para debutar en la liga”, expresó Espinoza.En tanto ese momento llega, Ángel, de 20 años y 1.66 metros, declaró que los Rayos hicieron muy bien las cosas frente al Veracruz, tuvieron mucha llegada, convirtieron dos de ellas y sumaron los tres primeros puntos en la justa, el pasado fin de semana.CONÓZCALOS:Juan GuillermoValenzuela LópezFecha y lugar nac: 14 marzo 1997. Cd. Juárez, Chih.Edad: 20 añosEstatura: 1.72 metrosPeso: 66 kilogramosPosición: Lateral derechoEquipo: Sub 20 Rayos del NecaxaLuis ÁngelEspinoza GandarillaFecha y lugar nac: 19 enero 1997. Cd. Juárez, Chih.Edad: 20 añosEstatura: 1.66 metrosPeso: 55 kilogramosPosición: Volante por derechaEquipo: Sub 20 Rayos del NecaxaAlan JesúsHernández PachecoFecha y lugar nac: 3 agosto 1997. Cd. Juárez, Chih.Edad: 20 añosEstatura: 1.72 metrosPeso: 65 kilogramosPosición: MediocampistaEquipo: Sub 20 Rayos del NecaxaJuan AlfredoGonzález ApodacaFecha y lugar nac: 4 noviembre 1998. Cd. Juárez, Chih.Edad: 19 añosEstatura: 1.75 metrosPeso: 76 kilogramosPosición: DefensaEquipo: Sub 20 Rayos del Necaxa