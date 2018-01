Barcelona imparable; otro tropiezo del Madrid

Barcelona.- Leo Messi, Luis Suárez y Paulinho volvieron a marcar y el Barcelona ganó de nuevo ayer, 3-0 al Levante, para fortalecer su liderato en la Liga española, donde ostenta nueve puntos de ventaja sobre el escolta Atlético de Madrid, 11 respecto al tercero Valencia y 16 ante el cuarto clasificado Real Madrid.El vigente campeón tan sólo cuenta 32 unidades por la 18va fecha, tras empatar 2-2 en cancha del Celta de Vigo pese al doblete anotado por Gareth Bale en su regreso al once titular. Los madridistas sí tienen otro encuentro pendiente contra el Leganés, correspondiente a la 16ta fecha y aplazado en su día por la disputa del Mundial de Clubes.Bale, quien no jugaba un partido completo desde el pasado 20 de septiembre, marcó a los 36 y 38 minutos para voltear transitoriamente el golazo inicial de Daniel Wass (33), picando el balón por encima del costarricense Keylor Navas al contragolpe. Pero el uruguayo Maxi Gómez niveló a falta de ocho minutos del final por el Celta, actual 14to posicionado con 22 puntos.“Necesitamos jugar mejor, pero no bajamos los brazos. Si hay un equipo capaz de remontar esto, es el Madrid”, declaró el mediocampista Carlos Casemiro.El cuadro celtiña empezó fuerte con un remate de Iago Aspas al poste y castigó la falta de colocación del madridista Marcelo en la jugada que abrió el marcador.Pero el Madrid igualó gracias a Bale, quien recibió un pase de Toni Kroos al hueco y cruzó la pelota al galope.Su siguiente tanto fue similar, también raseando con la zurda, aunque desde el otro costado y asistido por Isco Alarcón.El Madrid sesteó la segunda mitad, y a punto estuvo de encajar en un penal de Navas sobre Aspas, pero el ‘tico’ paró el lanzamiento del goleador.Nada pudo hacer el arquero, en cambio, en el definitivo cabezazo franco de Gómez a centro de Wass, que dejó a los merengues descompuestos y prácticamente sin opciones de revalidar el título de campeones.“Estamos tristes y hundidos. La presión aumenta y es más difícil. Las cosas no nos salen, pero hay que dar la cara y luchar”, comentó el lateral Marcelo.Con su triunfo frente al 16to posicionado Levante, el Barsa alcanzó los 48 puntos y sumó otras buenas noticias a su racha de 27 encuentros invicto: Ousmane Dembélé regresó al once titular tras una lesión de cuatro meses y pasó el examen con nota, y hoy el club tiene previsto presentar a su flamante fichaje, Philippe Coutinho, recién llegado del Liverpool.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.