Afinan Soles táctica

Con cinco nuevas incorporaciones el equipo Soles de Juárez cumplió con sus primeros días de trabajo de media campaña, de cara a la segunda vuelta de la Temporada 2017-2018 de la Tercera División Profesional.Bajo las órdenes del profesor Rafael Guzmán y su cuerpo técnico, la escuadra soleada entrenó en las instalaciones del Estadio 20 de Noviembre.Aspectos tácticos fue parte de lo que se trabajó en estos primeros días de entrenamiento.Édgar Daniel Rodríguez Cárdenas, una de las nuevas incorporaciones del equipo juarense, después de cumplir con las primeras prácticas y comenzar a entender los planteamientos del profesor Guzmán, señaló que estar en Soles le representa todo un reto.“Representa un gran orgullo haber quedado entre los mejores cinco jugadores de todos los que vinieron a buscar una oportunidad y de alguna manera es un reto cumplido”, comentó el medio de contención.El nuevo integrante de 17 años de edad, originario de Ciudad Juárez, estuvo en la escuela de futbol Astros, donde comenzó a darle forma a cualidades, como el buen toque de pelota y los trazos largos.“Soles es el equipo más reconocido en la ciudad y el más importante de los que juegan en esta división”, aseguró Édgar.Raúl Sáenz Jiménez, jugador que se desempeña en media cancha, también habló de su llegada a este club que milita en el grupo 13, y que luego de la primera vuelta está como el mejor de los equipos juarenses que buscan el ascenso.“Me llena de orgullo pertenecer a este gran club, que tiene una gran tradición aquí en Juárez. Vengo a trabajar para conseguir los resultados que desea el club”, comentó el futbolista de 17 años de edad.Además de Sáenz y Rodríguez, al conjunto soleado también llegan para competir a partir del Torneo Clausura 2018, Eduardo Durán Bustamante, defensa; José Arturo Nieto Márquez, defensa y Miguel Ángel López Soto, delantero.Luego de realizadas, durante cuatro días consecutivos, las visorias por parte del conjunto fronterizo, el cuerpo técnico, encabezado por el entrenador Rafael Guzmán, eligió a los cinco jugadores que serán parte de la plantilla la próxima temporada.El 27 de enero se pone en marcha la segunda vuelta del torneo de la Tercera División. En esa primera jornada de la segunda vuelta, Soles visita a Durango.JORNADA 14(primera de la segunda vuelta)Cimarrones de Sonora Vs.Tiburones de Puerto PeñascoDorados UACH Vs.Xoloitzcuintles de CalienteClub Durango Vs.Soles de JuárezCobras Premier Vs. TorosLa Tribu Vs. VictoriaChinarras Vs. BravosDescansa: Héroes de Caborca

