Dan Coyotes dura pelea al Flash

Tres goles del juarense Hugo Puentes no fueron suficientes para que Coyotes de El Paso evitaran la sexta derrota de la temporada, al caer ayer 7-5 ante Flash de Monterrey en partido de la Major Arena Soccer League en la Arena Monterrey.Es la tercera ocasión en la temporada que el Flash derrota a los Coyotes y de esa manera los regiomontanos se mantienen invictos con once victorias en igual número de partidos, mientras que los paseños por primera vez en esta campaña tienen marca perdedora al quedarse con cinco triunfos y seis derrotas.Ayer, tal como lo declaró un día antes el técnico de los Coyotes, José Luis Teviño, la victoria no fue fácil para el Flash de Monterrey, a pesar de que los aulladores llegaron mermados a este partido por lesiones y de que estuvieron abajo en el marcador 4-1 a la mitad del segundo cuarto.El Flash se fue arriba en el primer periodo con goles de Martín Moreno a los 7 minutos y de Armando Terán a los 12, pero un minuto después Puentes descontó y puso a los paseños en el marcador con el primero de sus tres goles.A los 6 minutos y medio del segundo cuarto Brayan Aguilar adelantó una vez más al Flash, que haciendo gala de su nombre anotó casi de inmediato, un minuto después, el cuarto gol por conducto de Edgar Flores.El paseño Louis Herrera mandó el balón al fondo de la portería cuando faltaban 56 segundos para irse al descanso del medio tiempo y acercó a los Coyotes a dos del empate.La recompensa llegó rápido, pues a los tres minutos del tercer cuarto Hugo Puentes volvió a hacerse presente en el marcador y así los Coyotes se colocaron a un gol del empate, mismo que llegó cinco minutos después en los botines del juarense Daniel ‘Maleno’ Frías.Tras haber hecho lo más difícil, que fue anotar tres goles sin respuesta para empatar el juego, el entusiasmo al parecer desconcentró a la defensa paseña, pues un minuto después del gol de 'Maleno', Miguel Vaca sumó el quinto para la causa regiomontana, y a la mitad del último cuarto el mismo Vaca volvió a mandar el balón al fondo de las redes para el 6-4.A tres minutos del final, Puentes puso una vez a los Coyotes a uno del empate, pero a 35 segundos del final Edgar Flores acabó con las aspiraciones paseñas y dejó las cifras definitivas al anotar el séptimo y último gol del Monterrey Flash.MARCADORFlash 7, Coyotes 5Equipo 1 2 3 4 TFlash 2 2 1 2 7Coyotes 1 1 2 1 5Primer cuarto1-0, Flash, Martín Moreno2-0, Flash, Armando Terán2-1, Coyotes, Hugo PuentesSegundo cuarto3-1, Flash, Brayan Aguilar4-1, Flash, Edgar Flores4-2, Coyotes, Louis HerreraTercer cuarto4-3, Coyotes, Hugo Puentes4-4, Coyotes, Daniel Frías5-4, Flash, Miguel VacaCuarto cuarto6-4, Flash, Miguel Vaca6-5, Coyotes, Hugo Puentes7-5, Flash, Edgar Flores

