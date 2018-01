Dispuesto a aportar con su eficaz guante y su bat chocador y productor de carreras a los Indios de Ciudad Juárez, su nuevo equipo en el Campeonato Estatal de Beisbol de Primera Fuerza, el short stop regiomontano Orlando Marín, aspira al título con la tribu, ahora a cargo de un viejo conocido suyo: el manager Marcelo Juárez.Bajo la dirección de Juárez, Marín Peña fue campeón con los Manzaneros de Cuauhtémoc en el 2016, en una final en la que derrotaron a los Rojos de Jiménez, cuatro juegos a dos.Al igual que con los Manzaneros y, con la misma fórmula, el infielder de 26 años y 1.76 metros, quiere contribuir en el diamante y terminar con la malaria y sequía teporaca de más de 17 años sin título en la pelota estatal.“Contento, contento, para aportar lo que sé y lo que he estado haciendo año con año en el estatal de Chihuahua. Básicamente, llegar al campeonato, más que nada, como me han comentado que ya los Indios tienen 17 años sin ser campeones. Yo he visto a Indios siempre como un equipo muy fuerte”, manifestó.El parador en corto, quien llegó al beisbol de Chihuahua con los Venados de Madera, en el 2011, añadió que esta frontera es una ciudad grande, con una afición conocedora del ‘rey de los deportes’ y, a la vez, exigente.“Y vamos preparados para eso. Mentalizados, con todas las ganas de hacer el papel, de hacer el trabajo y, primero que nada, llegar a la final y quedar campeones”, señaló.Ex jugador de Tigres UANL, en la Universiada Nacional ‘UAS 2013’, Orlando, quien aclaró que no es profesional, pues si bien es cierto, subió al primer equipo de los Sultanes de Monterrey junto a Sebastián Elizalde, más no debutó ni tuvo turnos al bat en la Liga Mexicana de Verano, habló de las cualidades que muestra y lo distinguen en el terreno de juego.“Tanto a la defensiva como a la ofensiva, gracias a Dios, me ha ido bien en ambos sentidos. La defensiva siempre se me ha caracterizado como lo más fuerte y, la ofensiva también, pues soy un jugador chocador de pelota y productor. Gracias a Dios me ha sentado bien el estatal de Chihuahua”, comentó.Indicó que luego que no participó con los Sultanes y no debutó ese año, al siguiente fue cambiado de equipo a los Dorados de Chihuahua, que dejaron la Liga Mexicana, por lo que decidió terminar su carrera de Ingeniero Mecánico Administrador en la UANL.Orlando afirmó que luego de ser campeón con los Manzaneros el año antepasado acudió al nacional de Primera Fuerza, con los Dorados de Chihuahua, a San Luis Potosí, donde conoció a Daniel Cornejo, jardinero central de la tribu.También conoce al pitcher zurdo Álvaro Sandoval y en las sucursales de los Sultanes fue compañero del pitcher Yovani Mundo.Marín Peña, el primer refuerzo de Ciudad Juárez, reiteró su alegría por sumarse al conjunto teporaca.“Contento como lo comentaba con unos amigos y familiares, más que nada, por la oportunidad que me está dando Juan Pedro –Plascencia- se acercó conmigo y me comentó que querían llevarme para allá, para reforzar más el cuadro, la posición de short stop, más que nada, que es en la que me desempeño”, afirmó.Además de la adición de Marín, extraoficialmente en el medio suena el nombre de Héctor ‘Chino’ Cano para llegar a los aborígenes.CONÓZCALO:CONÓZCALOOrlando Marín PeñaFecha y lugar nac: 25 marzo 1991. Monterrey, Nuevo LeónEdad: 26 añosEstatura: 1.76 metrosPeso: 82 kilogramosPosición: Short stop, segunda y tercera baseEstudios: Ingeniero Mecánico Administrador recién egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)Equipos en el Campeonato Estatal de Beisbol de Primera Fuerza: Venados Madera (2011 al 2013) y Manzaneros Cuauhtémoc (2014 al 2017)Logros: Campeón estatal con los Manzaneros de Cuauhtémoc sobre los Rojos de Jiménez, en el 2016• Representó a los Tigres UANL en la Universiada Nacional ‘UAS 2013’• Subió al roster del primer equipo de los Sultanes de Monterrey junto a Sebastián Elizalde, pero no debutó ni vio acción en la Liga Mexicana de Verano, por lo que no es profesional