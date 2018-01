Logra Tennessee 'titánica' remontada

Kansas City— Marcus Mariota encabezó tres ofensivas de touchdown de Tennessee en la segunda mitad, incluyendo un increíble pase de anotación a sí mismo, y los Titanes borraron una desventaja de 21-3 al medio tiempo para vencer ayer 22-21 a los Jefes de Kansas City y obtener su primer triunfo de playoffs en 14 años.Mariota pasó para 205 yardas y dos touchdowns, incluyendo un envío de 22 yardas a Eric Decker para tomar ventaja con poco más de seis minutos por jugar, con el que los Titanes avanzaron a la ronda divisional de la postemporada.Los Titanes están a la espera de conocer si viajarán a Nueva Inglaterra o a Pittsburgh.Derrick Henry impuso una marca personal con 156 yardas por tierra y otro touchdown por Tennessee (10-7), mientras que la defensiva a la que Alex Smith y los Jefes dominó durante la primera mitad, no permitió más daño después del descanso –lo que sentenció una nueva humillación de postemporada para la franquicia.Los Jefes no han ganado un juego de playoffs en casa desde enero de 1994.Smith pasó para 264 yardas y dos touchdowns, pero la mayoría de eso fue antes del descanso. No pudo entrar en ritmo en la segunda mitad y falló un pase en cuarta y nueve desde la yarda 44 de los Titanes y poco más de dos minutos por jugar, negándole a los Jefes la oportunidad de que Harrison Butker intentara un gol de campo para tomar la ventaja.La debacle fue más deprimente aún después de que Henry parecía haber soltado el balón mientras Tennessee intentaba acabarse el reloj.Derrick Johnson, de los Jefes, recuperó el balón y lo devolvió para un touchdown con 1:47 en el reloj, pero la revisión de la repetición reveló que la jugada ya había concluido, lo que invalidó el touchdown de Johnson.A partir de ese momento, Tennessee no tuvo mayor problema en terminarse el tiempo.En la primera mitad, los Jefes lucieron como el equipo que venía de cuatro convincentes triunfos en fila, y los Titanes como el conjunto que llegó arrastrándose hasta la postemporada.Kareem Hunt, líder en yardas terrestres de la NFL esta temporada, anotó en acarreo de una yarda para poner a los Jefes al frente 7-0, y Smith encontró a Travis Kelce para un touchdown de 13 yardas unos minutos después. Smith sumó otro envío anotador a Demarcus Robinson en la última jugada ofensiva de la primera mitad para colocar el marcador 21-3.El joven mariscal de los Titanes entró en ritmo en la segunda mitad, convirtiendo dos vitales terceras oportunidades –una de ellas con sus piernas– durante una marcha de 91 yardas que coronó al lanzarse un pase de touchdown a sí mismo, el primer jugador en conseguirlo en la historia de la postemporada.MARCADORTitanes 22, Jefes 21Equipo 1 2 3 4 Tot.Tennessee 0 3 7 12 22Kansas City 14 7 0 0 21

