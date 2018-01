Llegan Coyotes mermados ante el Flash

Como un ‘partido atípico’ calificó José Luis Treviño, entrenador de los Coyotes de El Paso, al juego que sostendrán esta tarde contra el invicto Monterrey Flash a partir de las 5:00 pm en la capital de Nuevo León.Vía teléfonica desde su tierra natal, el entrenador de los Coyotes dijo que después del receso de Navidad y de fin año tuvieron poco tiempo para entrenar, además de que algunos jugadores no han se recuperan de lesiones.Jorge Nava, el portero suplente, es uno de los jugadores que no realizó el viaje por lesión, por lo que el equipo aullador tuvo que hacerse de los servicios del guardameta Eduardo Arévalo, debido que el titular Jesús Molina quedó fuera de acción por lo que resta de la temporada tras lesionarse el tendón de Aquiles el pasado 14 de diciembre, precisamente en un partido ante el Monterrey Flash en el Coliseo de El Paso.Acerca de Alvarado, Treviño comentó que es un portero con experiencia y que ha sido campeón tres ocasiones con diferentes equipos en la liga de futbol rápido de México.Además del portero Nava, siguen en algodones Leo Siqueiros y el colombiano Alex Cáceres, éste último con una contractura y por lo mismo tampoco hicieron el viaje a la ciudad del Cerro de la Silla.En lugar de Cáceres, Treviño dijo que estará Alex Balbuena, un joven futbolista que se incorporó a los Coyotes apenas en estos días de receso.Balbuena es un jugador que el mismo presidente del equipo, Gil Cantú, tuvo en la mira desde antes de que iniciara la temporada, y de quien ha hablado cosas muy buenas, por lo que se espera que desde esta tarde aporte su talento al equipo paseño.En relación al Monterrey Flash, Treviño comentó que ‘sin duda es el rival a vencer, está invicto, es uno de los líderes del torneo y va a ser un partido difícil.’Sin embargo, agregó que los Coyotes llegan con la confianza de traerse un resultado positivo, que los mantenga en el segundo lugar de la División Suroeste de la Major Arena Soccer League.“Conozco a la mayoría de los jugadores de Monterrey, algunos de ellos fueron campeones conmigo, son muy fuertes, pero no les va a ser fácil ganarnos”, concluyó el técnico de los Coyotes.Tome nota:Monterrey Flash vs El Paso CoyotesCuándo: 7 de enero 2018Dónde: Arena MonterreyHora: 5:05 pmInternet: YouTube, Canal MASL

