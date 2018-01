Llega Coutinho al Barcelona

Barcelona, España.- Philippe Coutinho se integra al Barcelona después de que el Liverpool acordó la venta del brasileño en un pacto que lo convierte en uno de los jugadores más costosos en la historia del futbol.El Barcelona no reveló el costo del acuerdo para adquirir al mediocampista de 25 años, pero una persona con conocimiento de los detalles dijo a The Associated Press que la transferencia tiene un valor de 192 millones de dólares (160 millones de euros).La persona habló bajo condición de anonimato debido a que no tenía autorización para comentar de manera pública el acuerdo, que sería la transferencia más costosa en la historia del Barcelona.El costo del traspaso de Coutinho sólo es superado por la adquisición de Neymar y de Kylian Mbappe por el Paris Saint-Germain el verano pasado. El Barcelona ya reinvirtió los 222 millones de euros que recibió del PSG por Neymar en agosto.El Barcelona dijo que Coutinho firmará un contrato por el resto de la actual campaña y cinco temporadas más. Aún necesita finalizar asuntos personales y aprobar una evaluación médica.El Liverpool rechazó en agosto tres ofertas del Barcelona por Coutinho y esperaba persuadirlo de permanecer con el equipo más allá de esta temporada. Incluso fue nombrado capitán del equipo en los juegos más recientes.El conjunto que encabeza la Liga española rompió su propio récord de transferencia que impuso al firmar al atacante francés Ousmane Dembélé del Borussia Dortmund en agosto pasado a cambio de 105 millones de euros y que podría incrementarse a 147 millones de euros. Barcelona esperaba también adquirir a Coutinho al mismo tiempo pero les tomó hasta enero convencer al Liverpool de vender a uno de sus jugadores más creativos.Barcelona señaló en septiembre que rechazó una oferta de último minuto de vender a Liverpool por 200 millones de euros (en ese entonces 237 millones de dólares) porque habría sido un riesgo financiero “irresponsable” por parte del equipo. Cinco meses después, el conjunto catalán pudo negociar un pacto menos costoso.El técnico del Liverpool Juergen Klopp dijo que el equipo intentó retener a su codiciado jugador, pero que el brasileño quería irse al Barcelona desde julio.“Está 100% seguro de que su futuro –y el de su familia– está en Barcelona”, dijo Klopp.Coutinho llegará con altas expectativas de encajar en el laureado historial de habilidosos mediocampistas del Barcelona.El club blaugrana ha estado buscando a un jugador con la visión y el talento de Xavi Hernández desde que el español dejó al equipo después de 17 temporadas para emigrar a Catar hace dos años y medio.Coutinho rejuvenecerá el núcleo en el medio campo del Barcelona que encabeza Andrés Iniesta, de 33 años, y que incluye a Sergio Busquets, Ivan Rakitic y Paulinho, todos de 29 años.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.