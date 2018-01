Ciudad de México.- La era del portugués Pedro Caixinha como nuevo entrenador del Cruz Azul arrancó ayer con una insípida igualada de 0-0 ante Tijuana, en choque por la primera fecha del torneo Clausura mexicano.Caixinha regresó esta temporada a la Liga mexicana luego de tres años para ocupar el lugar del español Paco Jémez, quien terminó su contrato por un año y la dirigencia optó por otra alternativa en busca de darle al equipo su primer título de Liga desde el torneo Invierno 97.“No estoy satisfecho, no puedo estar satisfecho cuando el equipo empata, eso lo tengo que dejar claro”, dijo Caixinha en rueda de prensa. “No nos vamos satisfechos por empatar porque esa posesión debe tener más verticalidad. Yo estaría más preocupado si no tuviéramos llegadas de gol, si no generáramos, pero hoy tuvimos algunas opciones”.El portugués presentó a un Cruz Azul muy ordenado pero con poca profundidad, y sólo fue capaz de generar dos acciones de peligro real, conformándose con un empate que les da su primer punto del torneo.“Tomamos buenas bases de Paco Jémez como la posesión del balón, pero yo quiero tener una posesión con mayor agresividad y vocación al ataque, hoy nos costó trabajo lograrlo, hay que seguirlo ensayando”, agregó Caixinha.Los celestes dominaron el encuentro en la primera mitad pero sólo fueron capaces de generar una acción de peligro con un disparo a los 18 minutos, cuando el chileno Felipe Mora aprovechó un gran pase de Carlos Fierro y quedó de frente al arco pero su intento se fue desviado por el poste derecho del portero Manuel Lajud.Fierro fue uno de los fichajes de la Máquina para este torneo junto con José Madueña, Javier Salas y el argentino Walter Montoya, quien aún no tramita su permiso de trabajo y no pudo debutar con los celestes.Cruz Azul mantuvo su dominio pero volvió a mostrarse con peligro hasta los 83 minutos, cuando Rafael Baca quedó solo frente a la portería pero Lajud desvió su disparo con la pierna izquierda.Pachuca 2, Pumas 3Pachuca.- El chileno Nicolás Castillo firmó un doblete y un recargado Pumas remontó una desventaja de dos anotaciones para vencer 3-2 a los Tuzos.El argentino Franco Jara abrió el marcador a los 33 y el japonés Keisuke Honda duplicó la ventaja del Pachuca cinco minutos después.Castillo logró tantos a los 45 y 75 minutos y Jesús Gallardo marcó a los 53 por los universitarios, que la temporada pasada fueron últimos de la clasificación.Pumas se une a León y Puebla como los equipos que comenzaron el torneo con triunfos.Monterrey 1, Morelia 1Monterrey.- Los Rayados dejaron ir la victoria en los últimos minutos al empatar 1-1 con Morelia, que rescató la igualada por la vía del penal que convirtió Mario Osuna.El argentino Rogelio Funes Mori adelantó al Monterrey a los 25 minutos pero Osuna decretó la igualdad sobre el tiempo.

