Rivalidad Santos-Panteras se convierte en trilogía

Nueva Orleans.- El entrenador de los Santos, Sean Payton, deposita un poco de confianza en la arrasada de Carolina durante la temporada regular.Eso significa que los Santos jugarán contra las Panteras en el Superdome, donde Nueva Orleans no ha perdido un partido de los playoffs desde 1992, y se encuentra en 4-0 en la postemporada bajo el mando de Payton.Sin embargo, más que eso, el entrenador de los Santos asevera que el equipo ha evolucionado por el transcurso de una temporada, ya que han desarrollado cierta química y han hecho ajustes a su roster de algunos cambios posicionales debido a las lesiones que sus jugadores han sufrido.Y hoy, habrá una psicología muy distinta que guiará el desempeño del equipo en la postemporada, donde el perder significa un repentino final de temporada para uno de estos coontendientes.“Cada partido es diferente”, dijo Payton, cuyo equipo se llevó su primera corona de la NFC del Sur en el 2011 por virtud de un definitivo desempate sobre Carolina.“Desde mediados de la temporada, cuando Carolina entró en su racha ganadora, uno puede ver un crecimiento en la confianza de sus jugadores. Y también estamos hablando de un equipo que hace dos años estuvo en el Super Bowl”, dijo Payton. “Los dos partidos anteriores en los que nos enfrentamos ya no importan”.Payton señaló que las Panteras no sólo vencieron a dos de los mejores equipos de la NFL esta temporada –Nueva Inglaterra y Minnesota– sino que también vencieron a los Patriotas como equipo visitante.El entrenador de Carolina, Ron Rivera, no le resta importancia a dichas victorias.“No creo que se deban tomar a menos. Creo que esa es la realidad. Pero al mismo tiempo, estamos jugando contra un equipo que nos ha vencido en dos ocasiones”, dijo Rivera. “Tenemos que averiguar qué fue lo que hicimos bien y mejorar en eso, y ver qué fue lo que hicimos mal y corregirlo”.Cuando los Santos apalearon a las Panteras por 21 puntos en Carolina en la tercera semana de la temporada, dieron comienzo a una racha ganadora de ocho partidos que impulsó a Nueva Orleans al primer lugar de la división.Extienden Panteras contrato de RiveraCharlotte, Carolina del Norte.- En busca de estabilidad en medio de un futuro incierto, las Panteras de Carolina firmaron ayer al coach Ron Rivera a una extensión de contrato por dos años.Una persona con conocimiento de la situación dijo a The Associated Press que la extensión tiene un valor de 15.5 millones durante dos temporadas. La persona habló con la AP bajo condición de anonimato debido a que el equipo no dio a conocer los detalles financieros del contrato.Rivera tenía un año restante de su contrato actual, por lo que el nuevo acuerdo lo mantendrá con el equipo hasta el final de la temporada 2020.Rivera tiene marca de 64-47-1 en siete temporadas con las Panteras. Ha llevado a Carolina a una aparición en el Super Bowl, tres títulos del Sur de la NFC y cuatro participaciones en la postemporada. Ha sido reconocido en dos ocasiones como el Coach del Año de The Associated Press.“Estoy muy emocionado al respecto porque realmente me gusta el estado de este equipo”, dijo Rivera en un comunicado. “Hemos hecho cosas realmente buenas y tenemos la oportunidad de hacer más. Las piezas están en su lugar y podemos extender este éxito. Hemos sido consistentes y hemos ido a playoffs en cuatro de los últimos cinco años”.Rivera ha sido un pilar de la organización en medio de varios cambios. El presidente del equipo Danny Morrison renunció el año pasado y el dueño Jerry Richardson despidió al gerente general Dave Gettleman antes de iniciar el campo de entrenamiento.Posteriormente Richardson fue investigado por la NFL por supuestos comentarios sexuales y racistas en el lugar de trabajo y anunció que venderá el equipo al finalizar la temporada. Se desconoce si los nuevos dueños mantendrán al equipo en Charlotte.