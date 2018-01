Alternará con la élite

Treinta y un medio Iron Mans y cinco Iron Mans completos después, en nueve años de trayectoria, la triatleta juarense Araceli Solís cumplirá una meta personal más en su trayectoria deportiva: correrá por primera vez el Maratón de Boston, en abril del 2019.En diciembre pasado, en el Maratón de Monterrey, la deportista de 36 años y 1.72 metros, quien tiene varios eventos de 42 kilómetros y 195 metros en sus pies, cronometró tres horas y 32 minutos, cruzó la meta en el undécimo sitio y calificó al prestigiado evento atlético.Así, corrió ocho minutos por debajo de las 3:40 horas que establecen los organizadores como marca para clasificar.“No era la distancia desconocida, pero sí, es la primera vez que logro la calificación para Boston, porque sí, te piden un tiempo específico, vas por calificación nada más”, expuso.Antes de entrar en acción en Boston, Solís, quien cerró el 2017 con su actuación en el Mundial 70.3 Iron Man, en Chattanooga, Tennessee, donde finalizó en el puesto 123, de entre 253 competidores, en septiembre, regresará pronto a la actividad en este naciente 2018.“Por lo pronto, ahorita tengo planeado hacer dos triatlones de media distancia en la primera parte del año”, comentó.Enfocada en ser más rápida en la carrera, más que en el nado y en la bicicleta, tomará parte en el Maratón de Phoenix, Arizona, el mes entrante.Acerca de la planificación para lo que resta del año, afirmó que analiza junto a su entrenador los eventos en los que competirá, pero, anticipó que la preparación será muy exigente, de cara al maratón de Boston.Orgullosa de ser la mujer que en la actualidad marca la pauta en este deporte en la ciudad y en el estado, mencionó que esto conlleva una responsabilidad muy importante, en especial, para las futuras generaciones de triatletas.“Me da mucho orgullo, principalmente ser mujer y tener la capacidad de participar en el deporte y representa mucha responsabilidad porque los ojos siempre están puestos en uno, viendo qué hacemos y cómo lo hacemos y mucha gente siempre trata de imitarte”, dijo.Araceli espera que el triatlón despegue y prenda de manera definitiva, no solo aquí, sino en el estado completo.“Desgraciadamente no logra despegar lo que es el triatlón. Es un deporte muy complejo, son tres actividades –natación, ciclismo y carrera pedestre–, entonces, sí, requiere mucha disciplina y mucha dedicación, pero, espero que la gente se anime y, tal vez, en este 2018 tenga como meta hacer un triatlón”, externó.Además que el triatlón es un deporte muy poco conocido, indicó que en el escaso número de practicantes influye mucho que en esta frontera no hay la infraestructura para realizar las tres actividades.Por ello, los triatletas deben buscar dónde hacerlas y encontrar su camino.“Es mucha parte de amor al arte”, declaró.CONóZCALAAraceli Solís TamezFecha y lugar nac: 24 agosto 1981. Cd. Juárez, Chih.Edad: 36 añosEstatura: 1.72 metrosPeso: 59 kilogramosDisciplina: TriatlónCategoría: 35-39 añosLogros: El mes pasado, en el Maratón de Monterrey, calificó al Maratón de Boston 2019, con un tiempo de 3 horas y 32 minutos• El nueve de septiembre anterior, finalizó en el puesto 123 en el mundial 70.3 Iron Man, en Chattanooga, Tennessee, entre 253 participantes• Noveno lugar en marzo anterior en el 70.3 Iron Man, en Monterrey, Nuevo León, con un tiempo de cinco horas y tres minutos• Undécimo sitio en el 70.3 Iron Man celebrado en abril, en Galveston, Texas• En junio ocupó el peldaño número nueve en el 70.3 Iron Man, en Lubbock, Texas• Compitió en el mundial 70.3 Iron Man, en Mooloolaba, Australia, en el 2016, el primero en su carrera3 el lugar que ocupa en el ranking nacional31 participaciones en el 70.3 Iron Man a lo largo de su trayectoria9 años en el triatlón70.3 Iron Man(1.8 kilómetros a nado,90 kilómetros enbicicleta y 21.2 kms,en carrera)

