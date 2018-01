Hacen la 'faena'

Los Bravos FC Juárez iniciaron anoche el Clausura 2018 con el pie derecho, con una victoria a domicilio por marcador de dos goles a cero a costa de los Toros de Celaya, en el Estadio Miguel Alemán Valdés, en Celaya, Guanajuato.Anotación tempranera de Rodrigo Prieto, a los 10 minutos, y un penal ‘matador’ de Lucas da Silva al 94, en tiempo de compensación, significaron los primeros tres puntos en la campaña para Bravos, en el cierre de la jornada uno dominada por los equipos visitantes, en el Ascenso MX.Los Bravos anotaron primero en una jugada que nació en los pies brasileño Da Silva, quien tomó una pelota por banda izquierda.Como es usual en él, fue hacia el centro, sólo que ahora no recortó, sino que cedió a Prieto.El delantero tapatío controló con pierna izquierda, se dio la media vuelta y desde fuera del área, sacó un derechazo pegado al palo que batió al portero Juan Roldán y dio la ventaja momentánea a los fronterizos, 1-0.La escuadra celayense que en la primera mitad tuvo menos tiempo el esférico en sus pies, trató de generar peligro en el área visitante por conducto del argentino Facundo Juárez, pero no inquietó seriamente al cuadro bajo visitante.A los 12 de acción, pidió una mano dentro del área de Eder Borelli, quien en un tiro de Rodrigo López llevó el brazo hacia atrás, por lo que el árbitro central Saúl Silva no concedió la pena máxima.Tras un disparo que el portero Enrique Palos controló sin mayor dificultad, los guanajuatenses tuvieron al minuto 25, tal vez, la opción más clara para empatar en los botines de Emanuel Villa.Villa se tardó mucho en disparar, Berber barrió y con todo y un tallón en la cabeza de parte del argentino, envió el balón a córner.El cotejo bajó de intensidad y ritmo en los minutos finales de la primera mitad que concluyó con la delantera fronteriza en el tanteador.La segunda mitad inició y con unos Toros en busca del gol de la igualada, al 50 de acción, Villa remató por arriba del larguero un centro de Diego de la Tejera en un centro por arriba en el que anticipó a Willian ‘Magrao’ Antunes.Al 55, de nuevo, el ex de Cruz Azul tuvo otra opción en una pelota en la que Borelli Cap se pasó dentro del área, pero Jonathan Lacerda anticipó bien y recibió falta de ‘Tito’.Los Toros continuaron al frente y probaron fortuna con disparos de Saúl Toloza, de López y de Juan Pérez, en aproximaciones a los 63, 64 y 69 minutos que no pasaron de eso.El colombiano Pérez inquietó a la zaga de Bravos por el sector izquierdo con un centro que nadie empujó y con un tiro desviado, en la recta final del partido.A cinco del final, Elson Dias estuvo cerca de anotar un autogol a centro de Pablo Ruiz y, en la siguiente jugada Matheus, quien debutó con el FC Juárez, tuvo el 2-0 para los Bravos, pero sacó un disparo muy flojo, a las manos de Roldán.En los instantes previos al silbatazo final, Prieto se quitó dentro del área al cancerbero celayense, cedió a Irving Ávalos, quien disparó a puerta y el defensa Edson Gutiérrez cometió mano y fue expulsado con tarjeta roja directa.Decretada la pena máxima por el árbitro central Silva, Da Silva venció a Roldán y selló el éxito bravío.MARCADORToros de Celaya 0, Bravos FC Juárez 00-1. Rodrigo Prieto. Bravos FC Juárez 10’0-2. Lucas da Silva. Bravos FC Juárez 94’

