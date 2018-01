Abollan la corona

Puebla, Puebla.- Ni el error garrafal de Moisés Muñoz ni la polémica arbitral evitaron que La Franja le abollara la corona a los Tigres.Los Camoteros arrancaron con el pie derecho el Clausura 2018 tras derrotar en casa 2-1 a los regios con los tantos de Brayan Angulo y Francisco Acuña.Con este resultado, Puebla suma tres puntos vitales en su lucha por la permanencia, mientras que a los felinos se les acabó una racha de 10 años sin perder en la Angelópolis.Cuando más dominaba la visita, La Franja abrió el marcador. Al 25’, Brayan Angulo se encontró con la esférica luego de una rechace del guardameta Nahuel Guzmán, tras disparo razo de Christian Tabó, y la empujó a la red para el 1-0.La polémica apareció 10 minutos después cuando El Patón arrolló a Christian Tabó dentro del área, pero el árbitro Yair Miranda no marcó la pena máxima.Para colmo, los Camoteros regalaron el empate al 43’, Moisés Muñoz volvió a fallar de manera inverosímil al dejar escapar un balón entre las piernas, el cual le quedó a placer a Enner Valencia quien sólo la empujó a las redes.La afición no olvida las pifias del arquero camotero y la rechifla no se hizo esperar.Los locales arrancaron con todo el complemento y apenas a los tres minutos Guzmán evitó la caída de su arco tras atajar un disparo de Tabó.La otra jugada polémica llegó al 70’, cuando un remate de Christian Marrugo al parecer cruzó la línea de gol, pero el árbitro no concedió el tanto.Pero ocho minutos después llegó la recompensa para Puebla, que estaba jugando mejor, cuando Francisco Acuña puso el segundo para los camoteros con un tiro cruzado tras la salida de Nahuel.

