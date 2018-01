Llamado tricolor

Christian Méndez, practicante local de street soccer, campeón con México en la Homeless World Cup 2016, en Glasgow, Escocia, y cuarto lugar en la Copa América, en San José Costa Rica, en junio anterior, ha sido llamado una vez más al tricolor que competirá en la Copa Internacional 2018, en Graz, Austria, a fines de marzo próximo.“Creo que a raíz de eso, de los buenos resultados, de mi dedicación y perseverancia me han vuelto a convocar”, expresó el deportista de 23 años y 1.79 metros.Méndez Orduño, quien, además, es actual campeón nacional de esta modalidad, como entrenador, también ha sido considerado para formar parte del Tri que participará en la FA Cup, con sede en Lisboa, Portugal, el 25 de agosto entrante.“Mi preparación la inicié hace aproximadamente tres semanas, desde que me dijeron, me motivé otra vez, siempre estoy activo, de igual manera”, expuso.‘Kenna’, quien integrará el cuerpo técnico de la selección mexicana en el mundial de la Homeless World Cup, en octubre próximo, en el Zócalo de la Ciudad de México, con motivo del décimo aniversario de Street Soccer México, afirmó que ser tomado en cuenta una vez más, es un gran compromiso.“Creo que es una responsabilidad otra vez, no simplemente el que vaya, sino el que te sigan contemplando, y sigan confiando en ti. No tengo presión ni nada de eso, pero es una responsabilidad interna en la que yo voy a competir otra vez por México”, resaltó.Méndez no irá solo a este par de competencias, será acompañado por los futbolistas juarensesAxel Reyes, Christian Favela y Víctor Carrillo, subcampeones mundiales.En septiembre anterior, Reyes, Favela y Carrillointegraron el seleccionado mexicano que perdió la final de la decimoquinta edición de la Homeless World Cup, en Oslo, Noruega, cuatro goles a tres, ante Brasil.Igualmente, el conjunto azteca tendrá en sus filas al portero fronterizo Ángel Aguilar, quien junto a Méndez, formó parte del equipo nacional que finalizó en el cuarto sitio en la Copa América, justa en la que perdió en semifinales ante Brasil.También originario de esta ciudad, Tomás Rangel, monarca mundial en ‘Amsterdam 2015’, conformará el representativo tricolor que dirige el entrenador Abraham Miranda.“Qué mejor que voy con mis compañeros, que jugué con ellos, ex seleccionados mundialistas, del mismo estado, entonces, va a ser muy significativo y estoy seguro que vamos a hacer un buen papel”, expuso.Dentro del calendario de eventos de street soccer para este año, indicó que es muy probable que Chiapas sea la sede del Campeonato Nacional.CONÓZCALO:• Nombre: Christian Méndez Orduño• Fecha y lugar nac: 5 agosto 1994. Ciudad Juárez, Chihuahua• Edad: 23 años• Estatura: 1.79 metros• Peso: 77 kilogramos• Posición: Mediocampista• Logros: Cuarto lugar con México en la Copa América 2017, en San José, Costa Rica, en junio anterior, en street soccer• Campeón en la Homeless World Cup 2016 con México, en Glasgow, Escocia

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.