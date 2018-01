Ciudad de México.- Los Reyes Magos visitaron Coapa antes que cualquier otro lugar.Por la mañana de ayer se oficializó el fichaje del francés Jérémy Ménez y sólo siete horas después al colombiano Andrés Ibargüen también le salieron alas; una jornada redonda que habría de culminar con la extensión de contrato de Oribe Peralta.Después de una ardua negociación, el América cerró a Ibargüen, el explosivo extremo de Racing, club que apenas a mediados de 2017 desembolsó 4 millones de dólares por sus servicios, en la transacción más cara de su historia, y que ahora lo vendió a las Águilas.Ibargüen gusta de jugar por fuera, preferentemente por el extremo izquierdo. Esa es la posición de la que adolecieron los azulcremas tras la baja de juego de Cecilio Domínguez y lo que aún le falta por madurar a Diego Lainez. Hábil con ambas piernas, gusta de jugar a perfil cambiado, así muchos de sus recortes son en diagonal buscando el disparo con la diestra.Un futbolista potente que, al menos en el rol, encaja en el estilo de los equipos de Miguel Herrera, quien por el otro costado tiene a Renato Ibarra o a Darwin Quintero.El cafetalero tiene 25 años. Debutó en Deportes Tolima en 2011 y destacó años después con el Atlético Nacional, en donde era compañero de equipo de Matheus Uribe.Su salida de Racing obedece al poco juego que habría de tener con Eduardo Coudet, un técnico que gusta más de los volantes interiores que de los extremos.El “Piojo” ya proyecta utilizar a sus refuerzos en la Jornada 2 o en la 3. Les dejará muy claro en dónde pisan.“Lo hablaremos con todos los jugadores, no tienen cinco o seis meses de gracia porque no los tengo yo y no los tiene el club.“Acá tenemos que dar resultados llegando, entonces se hablará con todos para esa exigencia”, expresó el técnico azulcrema.Destaca presidente del Racing al colombianoAndrés Ibargüen tiene la calidad para brillar en el América, así lo ven en el club que lo dejó ir en poco más de 4 millones de dólares.El presidente del Racing de Avellaneda, Víctor Blanco, charló con Agencia reforma sobre los motivos para desprenderse del habilidoso extremo, quien pese a su calidad no entra en el estilo futbolístico del técnico Eduardo Coudet, pero sí en el de Miguel Herrera.“Es un jugador que va a andar muy bien, en Racing anduvo muy bien, lo que pasó es que tenemos varios jugadores en ese puesto.“Como bien saben ustedes hubo un cambio de técnico y no juega tanto con extremos, juega más con interiores, estamos muy poblados en esa zona, y apareció este pedido del América y se le concedió la salida”, expresó vía telefónica.Ibargüen vivió su primer torneo en Racing en el segundo semestre de 2017. A sus 25 años costó 4 millones de dólares y fue la adquisición más costosa del club.

