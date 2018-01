Buscan terminar años de ineptitud

Kansas City, Mo.- Reggie Ragland, el apoyador de los Jefes, se encontraba bajo los cobertores la ocasión anterior en que Kansas City ganó un partido de playoff en casa.El receptor abierto Tyreek Hill estaba cómodamente en el vientre de su madre.En enero de 1994, Joe Montana era el mariscal y los Jefes derrotaron a los Acereros en tiempo extra con un gol de campo de Nick Lowery, logrando avanzar.Es difícil creer que alguien que hubiera estado ese día en el Estadio Arrowhead, se hubiera imaginado que un cuarto de siglo después pudieran estar sin otra victoria de playoff en casa.“Sería muy agradable acabar con eso”, comentó Alex Smith, mariscal de los Jefes, “pero no podemos agregar ninguna motivación extra una vez que llegamos a este escenario. Éste es el trabajo que hemos estado haciendo en el equipo desde el primer día. También estamos poniendo todos nuestros objetivos en esto”.“Es difícil agregar más motivación con rachas históricas o cosas como esas”.Además, los Titanes, que tienen un récord de 9-7, están tratando de dar por terminado un período de ineptitud en el playoff.Este sábado, Tennessee visitará a Kansas City en la ronda de comodines, en su primera participación en la post-emporada desde el 2008, cuando los Titanes fueron el mejor sembrado de la Conferencia Americana.Si logran conseguir una victoria, como lo hicieron en el 2016, podría ser su primera victoria de playoff desde enero del 2004.“Llegó el momento de los playoffs”, comentó Kevin Byard, profundo de los Titanes.“He soñado con estos partidos, con competir contra jugadores como Travis Kelce y enfrentar a Andy Reid, un entrenador que está al nivel del Salón de la Fama. Él es un gran entrenador. Es emocionante estar en el Estadio Arrowhead, uno de los más ruidosos, no creo que se pueda pedir más en la primera semana de los playoffs”.De hecho, hay muchas versiones sobre este partido que podría ser opacado por enfrentamientos de más alto perfil, o tal vez, ignorado debido al desplome que sufrieron los Jefes a la mitad de la temporada y al tropiezo que tuvieron los Titanes al final de la misma.Smith está tratando de validar la mejor temporada de su carrera en lo que podría ser su último partido para los Jefes, que tienen un récord de 10-6.Hill espera mostrar su velocidad de clase mundial en un escenario nacional.Mientras que el corredor de poder Kareem Hunt, quien ganó el título de acarreos de la NFL, tendrá la oportunidad de grabar su nombre al lado del de Todd Gurley y Le’Veon Bell como uno de los mejores de la Liga.“Si perdemos nos vamos a casa”, comentó simplemente Hunt.“Todos vamos a dar lo mejor para no tener que hacerlo”.Por otro lado, Marcus Mariota, el mariscal de los Titanes, tratará de reescribir la historia de una temporada llena de altibajos, con su debut en el playoff.El corredor de poder Derrick Henry y el resto de los jugadores le van a ayudar.Mientras que el entrenador Mike Mularkey, quien ha tenido varios problemas, tratará de demostrar que es el hombre adecuado para este puesto.“La intensidad y todo lo demás aumenta cuando uno llega a este punto”, dijo Mularkey.

