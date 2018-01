Ganador del All-American Triple Crown Derby recibirá bono de 1 millón de dólares

A partir del próximo verano, el hipódromo de Ruidoso Downs dará un gran paso para los caballos tresañeros de cuarto de milla al ofrecer el bono de 1 millón de dólares, All-American Triple Crown Derby, a las conexiones de cualquier caballo que pueda ganar los tres derbies de Grado 1.Esas carreras son el Ruidoso Derby, con bolsa de 750 mil dólares en una distancia de 440 yardas, el Rainbow Derby, con bolsa de 750 mil dólares en 440 yardas, y el All American Derby con bolsa de 1 millón de dólares, también en una distancia de 440 yardas.Además, Ruidoso Downs ofrecerá el bono de 2 millones de dólares, All American Triple Crown Futurity, por las conexiones de cualquier caballo que pueda ganar el Ruidoso Futurity, Grado 1 con bolsa de un millón de dólares; el Rainbow Futurity, Grado 1 con bolsa de 1 mdd, y el máximo evento de cuartos de milla, el All American Futurity, Grado 1 con bolsa de 3 mdd. Si un mismo caballo gana las tres carreras, más el bono, sus ganancias serían de 4.3 millones de dólares.“El nuevo programa de bono de la Triple Corona ofrece otro incentivo para que todos los dosañeros y tresañeros se unan a los mejores caballos en Ruidoso Downs cada verano. El bono del derby es un esfuerzo para mantener a los tresañeros apuntando a las bolsas lucrativos en estas carreras icónicas”, dijo el presidente y gerente general de Ruidoso Downs, Jeff True.“Los futurities y derbies Ruidoso, Rainbow y All American pagarán más de 7 mdd en total y este programa de bonificación sube esa apuesta a más de 10 mdd. Esperamos continuar este programa de bonos y esperamos pagarlo a los afortunados propietarios en múltiples ocasiones”.El campeón mundial Special Effort es el único caballo que ha ganado cada uno de los futurities, pero eso fue antes de que existiera una bonificación. Hubo tres caballos que barrieron los tres derbis: My Easy Credit (1977), Dash For Speed ​​(1988) y Dm Shicago (2005). My Easy Credit y Dash For Speed ​​ganaron el Kansas Derby, el predecesor del Ruidoso Derby.“Estos bonos, junto con nuestro incansable esfuerzo por mejorar la integridad de las carreras de Ruidoso Downs, son parte integral de una experiencia inolvidable para los fanáticos”, dijo True.