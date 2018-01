A reaccionar

El equipo de basquetbol de UTEP buscará hoy regresar a la senda del triunfo cuando enfrente a los Bulldogs de LA Tech en Ruston, Louisiana, a partir de las 5:00 pm. Los Mineros llegan a este juego tras perder el jueves con Southern Miss, 85-75.UTEP (6-9, 1-2 C-USA), permitió que las Aguilas Doradas de Southern Miss tuvieran un porcentaje de efectividad de .603 en tiros al aro, el más alto para un rival de los paseños desde el 2009. Los 85 puntos que permitieron los Mineros, es la cifra más alta anotada por un adversario en la presente temporada.“Tenemos que dirigirnos a nosotros mismos”, dijo el entrenador interino de UTEP, Phil Johnson. “Obviamente, estaremos listos para LA Tech, pero las pérdidas de balón de la otra noche, y la falta de proteger cada ofensiva, fue realmente pobre. Así que vamos a abordar eso aquí esta noche”.A pesar de la derrota del jueves, se rescataron algunas cosas positivas para UTEP, pues los Mineros superaron en rebotes a un tercer rival de conferencia por tercera ocasión consecutiva, 32-26, algo que no lograban desde la temporada 2007-08.UTEP anotó 75 puntos o más por quinta vez en sus últimos seis partidos de visitante de la C-USA desde la temporada 2016-17. El porcentaje de .680 en tiros al aro de los Mineros en la segunda mitad ante Southern Miss fue el segundo mejor registro de esta temporada (UTEP encestó un 71.4 por ciento en la segunda mitad contra Rice el 30 de diciembre). Por segundo partido consecutivo, UTEP tuvo una gran noche de parte de la banca, pues los suplentes anotaron 37 puntos. La banca de UTEP promedia 38.7 ppj en juegos de la C-USA, y ha superado a los oponentes 116-45.Los Mineros también han hecho 11 o más triples en juegos consecutivos por primera vez desde enero de 1995. Los Mineros son primeros en la liga en porcentaje de tiros al aro (.494) y porcentaje de tiros de tres puntos (.500) sólo para juegos de conferencia. Los 9.3 tiros de tres puntos de UTEP por partido en la liga, ocupan el segundo lugar detrás de 11.0 de Rice.En términos de puntaje, los Mineros están empatados en el quinto lugar con 72.3 ppj luego de tres partidos de liga. Fuera de las pérdidas de balón, la ofensiva no ha sido el gran problema. Los Mineros necesitan volver a defender como lo hicieron en los seis juegos previos a Southern Miss, donde consistentemente permitieron menos de 70 puntos.PARA HOYUTEP EN LA TECHCuándo: Sábado 6 de enero 2018Dónde: Thomas Assembly CenterHora: 5:00 pmRadio: 92.3 FM (Inglés),1650 AM (Español)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.