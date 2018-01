Con sed de revancha

Dispuestos a escribir una historia con un desenlace distinto al de los últimos dos torneos cortos, en los que perdieron un par de finales ante Lobos BUAP y Alebrijes Oaxaca, los Bravos FC Juárez visitarán hoy, a las 18:00 horas, a los Toros del Celaya, en la fecha uno del Clausura 2018, en el Ascenso MX.La batalla entre el número uno y dos del Apertura 2017, (Toros, líderes generales con 28 unidades y Bravos, sublíderes con 26), ambos víctimas en la Liguilla de los monarcas Alebrijes, en semifinales y en la final, en forma respectiva, tendrá como escenario el Estadio Miguel Alemán Valdés.Rodrigo Prieto, delantero del FC Juárez, afirmó que los Toros son un gran rival, siempre está peleando la división, está muy bien armado y bien dirigido por el entrenador Ricardo Valiño.“Pero, igual, nosotros tenemos una sed de revancha increíble de lo que ha pasado el último año y nuestra meta es clara. No hay otra más que el ascenso, pero vamos a ir paso a paso y el sábado –hoy- queremos iniciar bien”, manifestó.Prieto Aubert, futbolista de 34 años y 1.80 metros, resaltó la relevancia de empezar con una victoria el torneo.“Es muy importante, la confianza del equipo. Empezar sumando siempre es diferente, sobre todo, de visita, que va iniciando el torneo. Al final del torneo es cuando se aprieta todo y estás volteando a ver los puntos que pudiste haber dejado al inicio. Entonces, por ese aspecto es muy importante iniciar bien y de visita, con mayor razón”, señaló.Al ex jugador de Necaxa no le asustan los nombres de los Toros como los de Emanuel ‘Tito’ Villa, Leobardo López y Alfredo ‘Chango’ Moreno, pues estos no juegan.“Si jugaran los nombres ya desde antes dices: ‘va a ascender éste’, pero no es así. Yo he estado tiempo en esta división y sé que no es así, que sí ayuda lógicamente, pero tienes que demostrarlo partido a partido”, externó.Prieto declaró que todos los Bravos tienen una ‘espinita clavada’ por la derrota ante Oaxaca, pero no pueden hacer más nada, ni vivir del pasado.“Ya pasó, no podemos hacer nada al respecto. Dejamos de hacer varias cosas. Hicimos cosas buenas, otras no tan buenas, pero, gracias a Dios, el futbol tiene revanchas. Es otro torneo, tenemos otro semestre que todavía podemos ascender. Creo que todo el grupo está consciente de lo que nos jugamos y del buen torneo que queremos hacer”, apuntó.Los Bravos, quienes en la fecha uno del Apertura 2017 fueron empatados a un gol con los Toros, en esta ciudad, viajaron ayer a Guanajuato con la ausencia del brasileño Magno Aparecido, quien se encuentra lesionado.Otra ausencia más es la del atacante Raúl Enríquez quien se quedó en esta ciudad y entrenó con los jugadores que no estuvieron contemplados para el viaje como Alejandro García, Ian Arellano, Wesly Decas y los futbolistas que llegaron de Tercera División.Ello, debido a un error en el término de su préstamo entre las directivas de Xolos de Tijuana y Bravos, por lo que su papeleta no estuvo lista.A su vez, el brasileño Matheus Cotulio Bossa hizo el viaje a la espera que su pase internacional llegue a tiempo para poder ver acción o al menos, salir a la banca.TOME EN CUENTATOROS VS BRAVOSFecha uno. Torneo Clausura 2018. Ascenso MXCUÁNDO: Hoy.Sábado 6 enero 2018.18:00 horasDÓNDE: Estadio Miguel Alemán Valdés, en Celaya, GuanajuatoVÉALO: Canal 541. Sky SportsESCÚCHELO: En Radio Deportiva 1560 AM con Adolfo Palomares, Héctor Estrada, Ángel Vadillo y Erick RománPROBABLE ALINEACIÓN:Enrique Palos, Alejandro Berber, Luis López, Jonathan Lacerda, Eder Borelli, Elson Dias, Luis Telles, Mauro Fernández, Irving Ávalos, Rodrigo Prieto y Leandro CarrijoNUMERALIA6to.Torneo corto de Bravos FC Juárez en el Ascenso MX1-1.Resultado del juego de la fecha uno en el Apertura 2017 entre Bravos y Toros28Puntos los que hizo Celaya la campaña anterior (líder general)26Unidades sumó Bravos en el Apertura 2017 en el calendario regular (sublíder general)