Brady y Pats, otra vez en la cima de los contendientes

En un año en que las dos terceras partes de los contendientes del playoff de la NFL son nuevos, en la Conferencia Americana siguen compitiendo Tom Brady y Ben Roethlisberger, entre los dos han acumulado siete anillos de Super Bowl, además de Alex Smith, quien viene de tener la mejor temporada de su carrera de 13 años.El trío de experimentados mariscales lograron nuevamente en este año que sus equipos consiguieran títulos de la División, y por segunda temporada consecutiva no tienen que preocuparse de que Von Miller les trunque la esperanza de llegar al Super Bowl.Nuevamente, los Broncos no pudieron participar en la postemporada, junto con los Texanos, Raiders y Delfines, que sí lograron competir el año pasado.Los Bills están de regreso por primera vez en 17 temporadas, los Jaguares por primera ocasión en una década y los Titanes regresan por primera vez desde el 2008.Los partidos de comodines de la Conferencia Americana empezarán mañana, los Titanes visitarán a los Jefes, quienes no han ganado un partido de playoff en el Estadio Arrowhead en 14 años.El domingo, los Bills visitarán a los Jaguares.Nueva Inglaterra tendrá su acostumbrada semana de descanso –siendo la séptima al hilo– mientras que Pittsburgh se ganó su primer descanso desde el 2010.Fortalezas y debilidades de cada uno de los seis equipos del playoff de la Conferencia Americana:1) Los Patriotas de Nueva Inglaterra con un récord de 13-3.La última vez que obtuvieron el Trofeo Lombardi fue en el Super Bowl 51 al vencer a Atlanta por marcador de 34-28, el 5 de febrero del 2017.• Fortalezas.-Tom Brady sigue jugando como si tuviera 30 y no 40 años.Es el principal candidato para obtener nuevamente el premio al Jugador Más Valioso, ya que lidera la Liga con 4 mil 577 yardas de pases y 32 anotaciones.Ha recibido muchos más golpes que la temporada pasada, con 32 capturas en el 2017 comparado con 15 del 2016.Aunque eso no ha impedido que los Patriotas tengan la segunda mejor ofensiva de la Liga, con un promedio de 28.6 puntos.El ala cerrada Rob Gronkowski, quien se encuentra bien de salud y no participó el año pasado en los playoffs, les dio a los Patriotas un enorme impulso con 69 atrapadas para 1 mil 84 yardas.El receptor abierto Brandin Cooks agregó 65 recepciones para 1 mil 82 yardas.• Debilidades.-Brady jugará en los playoffs sin su objetivo favorito, el receptor abierto Julian Edelman, quien se lesionó la rodilla durante la pretemporada.Gronkowski, Cooks y el corredor de poder Dion Lewis han llevado toda la carga.Sin embargo, hay otros lesionados que les preocupa, ya que el receptor abierto Chris Hogan y los corredores de poder James White y Mike Gillislee siguen recuperándose.La defensa también está muy diezmada.El apoyador Dont’a Hightower se lesionó el hombro en octubre y estará fuera toda la temporada, la lista de lesiones preocupantes ha seguido creciendo en toda la temporada.El usar la semana de descanso para sanar será un gran alivio para los planes que tiene Nueva Inglaterra.• Comentario adicional.-“Yo creo que tenemos trabajo qué hacer. No estamos en donde quisiéramos estar y para eso es la práctica. Lo importante es que tenemos una oportunidad más de salir y jugar de la mejor manera”, dijo Cooks.2) Acereros de Pittsburgh con récord de 13-3.La última vez que ganaron el Trofeo Lombardi fue en el Super Bowl 43 al vencer a Arizona por marcador de 27-23, el 1 de febrero del 2009.• Fortalezas.-Las “B’s asesinas” están en plena forma para los campeones del Norte de la Conferencia Americana.Roethlisberger, el receptor abierto Antonio Brown, el corredor de poder Le’Veon Bell y el pateador Chris Boswell van a jugar en el Tazón de Profesionales, si los Acereros no llegan al Super Bowl –el novato receptor abierto JuJu Smith Schuster le ha dado a Pittsburgh un impulso juvenil.Los Acereros han promediado 29.9 puntos por partido durante la segunda mitad de la temporada y al parecer estuvieron muy cómodos cuando las cosas se pusieron difíciles.Luego, consiguieron un récord de 9-2 en partidos que se decidieron por seis puntos o menos.• Debilidades.-Una de esas derrotas fue un revés para Nueva Inglaterra por marcador de 27-24, el 17 de diciembre, un partido en que los Acereros aventajaban en casa hasta que Brady y Gronkowski se aplicaron en el cuarto período.Roethlisberger lanzó una intercepción hacia la zona de anotación, cuando patear un gol de campo para jugar tiempo extra era lo más lógico.Eso significa una revancha con Nueva Inglaterra, si eso sucede, podría ser en Foxborough.Pittsburgh no ha demostrado que puede marcar de manera efectiva a Gronkowski –ya que durante su carrera ha promediado más de 100 yardas de recepciones en contra de los Acereros.• Comentario adicional.-“Llegó el momento de enfocarnos y de tomar esto tan en serio como podamos porque sabemos lo duro que es llegar aquí y lo difíciles que son nuestros contrincantes. Tenemos mucha fe en nuestros jugadores”, dijo el tacle izquierdo Alejandro Villanueva.3) Jaguares de Jacksonville, con marca de 10-6.No han tenido ninguna aparición en el Super Bowl.• Fortalezas.-La defensa gana campeonatos.Los Jaguares tienen una de las mejores defensas de la Liga, ocupan el segundo lugar con 16.8 puntos permitidos, 21 intercepciones, 55 capturas y 286 yardas –han concedido 10 o menos puntos en la mitad de sus partidos.Los apoyadores defensivos Calais Campbell, Malik Jackson y Yannick Ngakoue, los esquineros Jalen Ramsey y A.J. Bouye, y el apoyador Telvin Smith son las piedras angulares de una unidad que le da a Jacksonville una posibilidad de ganar en cada partido.• Debilidades.-El mariscal Blake Bortles ha acumulado cinco intercepciones en las dos últimas semanas, generando preocupación acerca de su habilidad para dirigir la ofensiva en momentos cruciales.La conclusión es que necesita más ayuda a su alrededor.El mejor ataque terrestre de la NFL está estancado y se ha detenido debido a las lesiones del novato Leonard Fournette y la línea ofensiva, a los jóvenes receptores de Jacksonville que han dejado caer los pases, haciendo desastrosas las rutas para correr, además de verse muy poco preparados para el escenario del playoff.Los Jaguares vienen de nueve temporadas perdedoras consecutivas, así que esto es nuevo para ellos.• Comentario adicional.-“Estoy seguro que él va a hacer todo lo que pueda para guiarnos de la mejor manera y ser el líder. Todos vamos a hacer nuestro trabajo para ayudarlo y quizás un poco más. Llegó el momento de redoblar esfuerzos, no sólo él, sino todos”, comentó el ala cerrado Marcedes Lewis al referirse a Bortles.4) Kansas City con récord de 10-6.La última vez que obtuvieron el Trofeo Lombardi fue en el Super Bowl 4, al apalear a Minnesota por marcador de 23-7, el 11 de enero de 1970.• Fortalezas.-Smith tuvo la mejor temporada en sus 13 años de carrera, ayudado por el mejor elenco de apoyo que haya tenido.El receptor abierto Tyreek Hill, quien puede hacer la diferencia en un partido, no sólo en la ofensiva sino como regresador de despejes, el corredor de poder Kareem Hunt lidera la Liga en acarreos como novato, el ala cerrado Travis Kelce al parecer ha suplantado a Gronkowski como el mejor jugador de su posición en un partido.Si le pasara algo a Smith, el novato Patrick Mahomes II demostró que es un titular capaz en la victoria que tuvo la semana pasada Kansas City sobre Denver por marcador de 27-24, logrando dirigir el equipo en una exitosa jugada de 2 minutos para derrotar a los Broncos.• Debilidades.-Los Jefes no han ganado un partido de playoff en el Estadio Arrowhead desde enero del 2004, un año antes de que Hunt naciera.También han perdido partidos de cualquier manera, blanqueados por Baltimore en el 2010, derrotados por Pittsburgh a pesar de que el año pasado impidieron que anotaran los Acereros, perdieron ante los Potros en un partido en el que nadie realizó patadas de despeje.Tal vez están hechizados.• Comentario adicional.-“Todos los jugadores que quedan siguen jugando bien. Todos están muy animados porque saben que la temporada está en juego. Yo creo que todo eso le agrega intensidad en muchas ocasiones y también lo hace en este escenario, porque las consecuencias son muy importantes y muy reales. Pero al final de cuentas, es sólo un deporte”, comentó Smith.5) Titanes de Tennessee con marca de 9-7.No han conseguido ningún Trofeo Lombardi, perdieron en el Super Bowl 34 ante los Carneros de San Luis en el año 2000.• Fortalezas.-El mariscal Marcus Mariota volvió a activar su habilidad para correr.La semana pasada, Mariota corrió en 10 ocasiones logrando avanzar 60 yardas en contra de Jacksonville, siendo su mejor desempeño en su carrera, ayudando a los Titanes a asegurar su primera participación en el playoff desde la temporada del 2008, habiendo sido su mejor actuación corriendo con el balón desde que se fracturó la pierna derecha la víspera de Navidad del 2016.Mariota mostró aplomo en una crucial jugada de 13 yardas en la tercera oportunidad para anotar y 5 que dejó al descubierto el brazo rígido de Barry Church, el profundo de los Jaguares, lo cual es adecuado para el ganador del Trofeo Heisman del 2014.• Debilidades.-Mariota fue interceptado más en esta temporada, en 15 ocasiones, que en sus dos años anteriores que ha pasado en la NFL.Aunque tampoco ha sido de mucha ayuda el doble o triple marcaje de sus contrincantes y del ala cerrado Delanie Walker, además de que sus receptores han soltado muchos pases o han corrido frecuentemente en las rutas equivocadas.La inhabilidad de ampliar el campo a través del aire les ha facilitado mucho a las defensas el poder detenerlos.• Comentario adicional.-“Aunque no somos una maravilla vamos a seguir teniendo éxito y a seguir ganando partidos, para que todos se acostumbren a ello”, dijo el profundo Kevin Bayard.6) Bills de Buffalo, con marca de 9-7.No han ganado Trofeos Lombardi.Perdieron en el Super Bowl 25 ante los Gigantes de Nueva York en 1991, el Super Bowl 26 ante Washington en 1992, el Super Bowl 27 ante Dallas en 1993 y el Super Bowl 28 ante Dallas en 1994.• Fortalezas.-Le tomó 17 años a los Bills regresar a los playoffs después de perder ante los Titanes en el Music City Miracle el 8 de enero del 2000.Los Bills excedieron las expectativas durante una temporada en la que reformaron su alineación bajo la dirección de la dupla integrada por el entrenador en jefe Sean McDermott y el manejador general Brandon Beane, quienes tienen un año en sus puestos.Son un grupo resistente, habiendo superado el cambio de mariscales, ya que McDermott envió a la banca a Tyrod Taylor debido a sus números respecto a los pases, pero volvió a utilizarlo después que el novato Nathan Peterman lanzó cinco intercepciones en la primera mitad en la derrota por 30 puntos que tuvieron en noviembre ante los Cargadores.• Debilidades.-Han silenciado su emoción respecto a dar por terminada su sequía de playoffs y sobre el estatus incierto del corredor de poder LeSean McCoy, quien está lesionado de un tobillo y que lidera el equipo en cuanto a yardas de acarreos, recepciones y anotaciones.Los Bills están buscando dar por terminada otra vergonzosa sequía: no han jugado un partido de playoff desde 1995.Tampoco tienen a muchos jugadores veteranos experimentados en quiénes apoyarse, después de haber perdido al esquinero Stephon Gilmore en la agencia libre, de negociar al receptor abierto Sammy Watkins con los Carneros, y al esquinero Ronald Darby con las Águilas en el mes de agosto.Luego, negociaron a su jugador mejor pagado, el tacle defensivo Marcell Dareus con Jacksonville en el mes de octubre.• Comentario adicional.-“Yo siempre soy optimista y lo sé bien. Aunque cuando todos estaban hablando de nosotros, miré a mi alrededor y me dije “Es mejor que nos deshagamos de muchos más jugadores porque este equipo va a ganar algunos partidos”. Pudimos tener un buen inicio de temporada, luego tuvimos una mala racha pero al final logramos llegar a los playoffs”, comentó el centro Eric Wood.