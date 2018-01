Roles de futbol y beisbol locales

CORONA PREMIERDomingo 7 de enero del 2018CORONA PREMIER #408:00 Real Estrada vs Sedeño10:00 Michoacan vs Erosoccer12:00 Dep. Perez vs Che GuevaraCORONA PREMIER #508:00 Real Gutierrez vs Tuzos09:50 Xolos vs San Pancho12:00 Patritas Soccer vs Dep. SalasCORONA PREMIER #608:00 Aling vs Funeraria San Martin10:00 Pantano vs Dep. Jg11:50 Levante vs AvilasCORONA PREMIER #708:00 Rayados vs Callejon09:50 Chiapas vs Moguls11:50 Morelia vs SantosMOSQUEDA PREMIERSábado 6 de enero del 2018JASO 13:30 Atco Nava vs BrasilJASO 23:30 Lindavista vs GuadalajaraJASO 33:30 Aero México vs Leones De SantaJASO 43:30 Joyería Elvia vs HorizonteJASO 53:30 Vet. Garza vs Eci Planta 5Domingo 7 de enero de 2017JASO 19:15 Dep. Argo vs González11:15 Semapi vs La FeJASO 29:15 Trans Heroz vs Cuervo11:15 Alemania Master vs Unión De CompadresJASO 39:15 Caporal vs Caporal Jr.11:15 Alemania Jr. Vs Real BuenavistaJASO 49:15 Beny Haros vs Dep. Copi11:15 Atco Independiente vs Esperanza Marín12:45 Dep. Sofía vs Pumas BlasJASO 59:15 Vet. Garza vs Farmacia San Isidro11:15 Vet. Garza Jr. Vs Atco Aling12:45 Semapi vs Dep. MorenoNIDO 19:15 Sánchez Soccer vs Milán11:15 Gómez vs CoruñaCAMPO LUNA9:00 Tecnica 64 vs Chavita UrbinaEL FORTIN DE LA JMASSábado 6 de enero de 2018JMAS10:00 Laguna vs Chelssea11:30 Dream Time vs JMAS1:00 La Academia vs Saprissa2:30 Chuper Amigos vs Bud Light4:00 Cobras vs Pumas ZapataDomingo 7 de enero de 2018JMAS10:00 Espartanos vs Milán11:10 F C Bravos vs Cobras12:20 Red Bull vs Zaragoza1:30 P D I vs Capiroteados2:40 Laguna vs Unión3:50 García vs BayerINTERLIGASDomingo 7 de enero de 2018HIPICOS FUENTES 39;00 Atco López Dep vs Real Bañil11:00 Enfermote vs Dep AngelesHIPICOS FUENTES 48;00 Cachorros Ref, vs Chaveña11:00 Dep Rebelión vs Dep DoradosHIPICOS FUENTES 59:00 Dep San Lorenzo vs Deportivo X11:00 Dep Italia vs Dep HernándezHIPICOS FUENTES 69:00 Borussia vs Dep Chilos11;00 dep, fronte vs Yonke 78HIPICOS FUENTES 79:00 Dep Hinojo vs Real Reforma11:00 Alameda vs Santos LimonesHIPICOS FUENTES 89:00 La Banda vs Arsenal11;00 La más Barata # 1 vs Atco, San FelipeRequisito: Todos los equipos deben pasar por su tarjetón y Reglamento al momento de pagar su arbitrajeAVISO: Descansa: Unión Promex, Dep Madero Soccer, Dep Sombreretillo, Silvia, Dep wainosGUILLERMO GONZALEZJORNADA Copa PenSábado 6 de enero de 2018“GUAYU” GALVAN (CODER 1)3:00 Carrillo United vs Universo SoccerJUAN DOMINGUEZ (CODER 2)3:00 Aguilas Cambrian vs Franco SoccerHIPICO 53:00 Melchor Ocampo vs Corassa F.C.HIPICO 63:00 Tomza vs XliebresHIPICO 73:00 Cruz Azul vs LagunaHIPICO 83:00 Potros vs ChivasFZA. SOLES 13:00 Rayados vs LeverkusenFZA. SOLES 2” (Tierra)3:00 Parajes F.C. vs Lear la CuestaFZA. SOLES 33:00 Real Promotores vs Dep. A. SalazarLA TRIBU3:00 Pericos Intra vs Panchitos C.J.DEP. ALTAVISTA3:00 Dep. Villa vs Dicoem AltavistaLiga “Profr. Guillermo Gonzalez” invita a nuestro Torneo de Liga Master 2018….Jugadores nacidos en 1979 y anteriores….Informes al Cel. 2-75-05-43JILOTEPECSábado 6 de enero del 2018JILOTEPEC 114:00 Rangers vs Pueblito de AllendeJILOTEPEC 214:00 Cbtis 270 vs Maquinados de JuarezDomingo 07 de Enero del 2018JILOTEPEC 108:30 Overs vs Pumas de Loma Blanca12:30 Pumas de Loma Blanca vs Cuervos del SauzalJILOTEPEC 208:30 Rockies vs Warriors12:30 Atleticos vs RockiesJILOTEPEC 308:30 Mineros de Reyes vs Magnetos12:30 Potros de Santa Bárbara vs Rojos de AguirreJILOTEPEC 408:30 Royals vs Strongs12:30 Indios Maia vs Los CebollosJILOTEPEC 508:30 Dorados vs Mazorqueros12:30 Leones vs DescarriadosJILOTEPEC 608:30 Unión Costera vs Rebasar12:30 Meloneros de Tlahualilo vs Medias RojasJILOTEPEC 708:30 Deportivo Enríquez vs Delfines12:30 Dodgers vs Sultanes de CamachoJILOTEPEC 808:30 Deportivo Emiliano vs Bombarderos12:30 Bravos vs 51´sTERRAZAS 108:30 Ruta 10 vs Broncos12:30 Gallos de Arellano vs Los CompadresTERRAZAS 208:30 Los Gómez vs Transportes Nyahn12:30 La Familia vs Gallos del GranjeroTERRAZAS 308:30 Indios del Valle vs Diablos Rojos12:30 Familia Rentería vs MorelosTERRAZAS 408:30 Cardenales del Charol vs Giants12:30 Laboratorio Dental Villalobos vs Pepe´sTERRAZAS 508:30 Kabuky Restaurant vs Los Reales12:30 Los Primos vs Sandilleros de TlahualiloTERRAZAS 608:30 Red Sox vs Cachorros12:30 Mineros del Oro vs BlackdemondsNOGALERA09:30 Pemex vs Lecheria Lucerna13:00 Cachorros de A. Solís vs Indios MagañaANTENA 109:00 Leones DM Connections vs Halcones de México13:00 Cardenales vs OtiANTENA 209:00 Marsa vs Amigos de Castorena13:00 Deportivo de la O vs CapirosANTENA 309:30 Chihuahuas vs Los Venados13:00 Torillos vs Amigos de RamosJUNTA MUNICIPAL DE AGUA09:00 Junta Municipal de Agua vs Mets de Satélite13:00 Los Rencorosos vs Convertors de MéxicoSAUZAL09:00 Piratas del Sauzal vs Red Sox Tepsi13:00 Amigos de Arturo Aguirre vs Hermanos Maldonado SauzalSAMALAYUCA09:00 Aguilas del Valle vs Potros de Samalayuca13:00 Gigantes vs VenadosPASO DEL NORTEDomingo 7 de enero de 2017Temporada Verano 2018GRUPO B9:30 Warriors vs Venados Mendoza, Teo Higuera9:30 Toros Napa vs Cañeros, Oasis9:30 Aguilas de Sosa vs Transportes Ramírez, Eagle Park9:30 Puppies vs Autoeléctrico Azzteca, Tecnológico9:30 Trans Isa vs Rangers, Carta Blanca9:30 Thunders vs Castores, Canales Lira11:00 Bombarderos del Bronx vs Cachorros Sosa, ImperialNota: el campo Eagle Park antes conocido como el 7 RoblesEl campo Te Higuera (Parque Central)Pendiente: Diablos vs CervecerosGREGORIO RENTERIASábado 6 de enero de 2018CATEGORIA MAYORSemifinales juego 1 y 29:30 Tomateros vs Piratas, Tecnológico (7 entradas)12:30 Piratas vs Tomateros, Tecnológico (7 entradas)10:00 Reybo vs UACJ Juvenil, Retiro (7 entradas)1:00 UACJ Juvenil vs Reybo, Retiro (7 entradas)El segundo juego comenzará 30 minutos después de concluido el primeroLUIS CARLOS AGUIRRESábado 6 de enero de 2018CAMPO B UNIDAD DEPORTIVA III8:00 Dep. Cuervos vs Cristian y Cristal, Libre, Copa9:30 Estatal No. 2 vs Cobra PS, 1ra. Inf. Copa11:00 Romanos vs Rodríguez RM, Intermedia, CopaCAMPO C UNIDAD DEPORTIVA III9:30 Dep. Milán vs Bugna Kapewa, Libre, Copa11:00 Real Madrid Jr. vs Romanos Jr. 1ra. Inf. Copa12:30 Camino Joven vs Bugna Kapewa, Libre, CopaRAFAEL ANGEL PEREADomingo 7 de enero de 2018CAMPO A UNIDAD DEPORTIVA I8:00 Retiro FC vs Valedores9:45 Monster vs Galeana11:30 Dep. Chachos vs Dep. Rodarte13:15 Dep. Canchola vs ChaveñaCAMPO B UNIDAD DEPORTIVA I8:00 Taller Tilico vs Navassa9:45 Toluca vs Real Bañil11:30 K-S vs Vikingos13:15 Puente TV vs Gallos FCCAMPO C UNIDAD DEPORTIVA I8:00 Argentina vs Real Galeana9:45 Dep. Puentes vs Dep. Sánchez11:30 Dep. Rodríguez vs FC Charly13:15 Dep. Chaveña vs FuriaVILLAGOMEZ I8:00 Real Nacional vs Real Rodríguez9:45 Astros vs Celtic11:30 Real Cucaracha vs Dep. Carrera13:15 Los Rábanos vs Dep. SalasROBERTO AZANIDomingo 7 de enero de 2018INDIOS I8:00 Sindicato Municipal vs Morocos Body Shop9:45 Cementos de Chihuahua vs Juárez Soccer11:30 Cuervos FC vs Dep. RodríguezINDIOS II8:00 Dep. Vadi vs Rodríguez Soccer9:45 Lavandería Azteca vs Exa Tec11:30 Club Veteranos vs Dep. La ReynaMISIONES I8:30 Pumas del Carmen vs Italia10:15 Macías FC vs León FC12:00 Santos vs Atlético RojoMISIONES II8:30 San Lorenzo vs Roma10:15 AK Laguna vs La Juve12:00 Real España vs Santos ColónGUSTAVO LERMASábado 6 de enero de 2018INDIOS I15:30 Vera Soccer vs Dep. Del CarmenSALVADOR CANCHOLASábado 6 de enero de 2018VILLAGOMEZ I15:30 Atlético Cisneros vs EspañaMISIONES I14:00 Latinos vs Dep. Micaela González15:30 Leones Negros vs Chihuahua SoccerMISIONES II14:00 Paisano vs Lear La Cuesta15:30 Inter de Milán vs BrasilMISIONES III14:00 Italia vs Yonke Trébol15:30 Olímpico vs Arroyo ColoradoMISIONES IV14:00 Ciro Hernández vs León15:30 Exa Tec vs JMASMARGARITO MORENOSábado 6 de enero de 2018INDIOS II14:00 Abogados vs Aguilas IBCA15:30 Atlético Español vs Dental NeyVILLAGOMEZ I14:00 Dep. Ruvalcaba vs JC VentasCENTENARIOSábado 6 de enero de 2018CAMPO A UNIDAD DEPORTIVA III14:00 Santos Laguna vs Mr. FutbolCAMPO B UNIDAD DEPORTIVA III14:00 Sánchez Soccer vs América15:30 Cementos de Chihuahua vs HalconesCAMPO C UNIDAD DEPORTIVA III14:00 Lavandería Azteka vs Liebres15:30 Atlético Español vs MexicasINDIOS I14:00 JC Ventas vs PercheronesZORROS14:00 Real Morelia vs San Sebastián15:30 Alicante vs Ramírez OroNIDO 114:00 Ex Seminaristas vs EspañaALAS DORADASSábado 6 de enero de 2018VILLAGOMEZ I14:00 San Sebastián vs Club Med CirA5:30 Old Stars vs Quintana RoofingCAMPO A UNIDAD DEPORTVA III15:30 Liebres vs Dep. AvalosVICENTE MUÑOZ UNIDOS X EL DEPORTEDomingo 7 de enero del 2018COCA-COLA 18:30 Colors vs Guerreros Km2010:10 Dep Mexico vs Guerreros Laguna11:50 Leones Negros vs Laguna1:40 Fuerza Rayos vs Dep LilasCOCA-COLA 28:30 Fc Italia vs Aguilas10:10 Dep Hernandez vs Dep #2311:50 Almejas vs Dep Avila1:40 Necaxa vs Atl AeropuertoCOCA-COLA39:00 Papas Chelsea vs Chelsea Blanco10:20 Ola Verde vs Dep FMR11:50 Dep Mora vs Dep Ramirez12:50 Dep AG vs Sao Paulo fcCOCA-COLA 48:30 Dep Ajax vs Chavitos Pizza10:10 Furia Azul vs Independencia11:50 Real Gallegos vs Atomos Nexo jr1:40 Dep Morelos vs Imperio RealCOCA-COLA 58:30 Fluminence vs Dep Panfilos10:10 Fc Borregos vs Dep Ortiz11:50 Dep Neto vs Dep Avalos1:40 Dep Reyna vs Dep BeltranCOCA-COLA 68:30 Dorados vs Nueva Revolucion10:10 Atl Villa vs Hermanos de Lupillo11:50 Dep Union vs Dep Andrade1:40 New Castle vs Dep RoblesCOCA-COLA 79:00 Chicas Chelsea vs Dep Gonzalez10:30 Dep Escobar jr vs Hnos de Lupillo jr11:50 Almejitas vs Pitufos jr12:50 Dep Reyes vs PitufosCOCA-COLA 88:30 Dep Wendy vs Bravas Fc10:00 Atlas jr vs Delgadillo Arreola11:50 Chicas Manchester vs Dep Aguilas fem1:40 Universidad vs A.C.BarcmaniaNota: iniciamos temporada…..inscribe tu equipo tenemos todas las categoriasInfomes al cel 320-81-81