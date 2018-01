Afronta Montes nuevo reto en las pistas

Convencida que todo es posible, la heptatleta juarense Laura Montes, tricampeona nacional universitaria y preseleccionada para los XXII Juegos Centroamericanos y del Caribe, afronta con determinación un nuevo desafío en su carrera en las pistas: sumar 5 mil 600 puntos, ser primero o segundo lugar en el Campeonato de Atletismo de Primera Fuerza y, calificar a Barranquilla, Colombia.“Yo siempre creo posible todo. Yo creo que sí puedo dar la marca”, expuso la deportista de 24 años y 1.75 metros.En mayo anterior, en la Universiada Nacional ‘UANL 2017’ que marcó el fin de su elegibilidad con los Indios de la UACJ, Montes Vázquez, sumó 5 mil 288 rayitas, estableció un nuevo récord en la justa y extendió su reinado a tres años consecutivos en las siete pruebas combinadas.Por el boleto a la Universiada Mundial y a la caza de los cinco mil 700 puntos exigidos por el Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE), Laura logró oro en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza, en junio, con cinco mil 138 unidades.Aunque no dio el puntaje exigido para el mundial universitario, se mantuvo arriba de 5 mil puntos.La confianza de Laura reside en actuaciones como éstas y, en la mejoría que ha experimentado en el salto de altura y en los 200 metros planos.Ello, aunado a que la prueba de 100 metros con vallas, es su fuerte en el programa de los siete eventos.“Las vallas es una de mis pruebas fuertes, pero el año pasado no salió, no sé qué me pasó. Ni siquiera estuve cerca de mi mejor –tiempo- (14.34 segundos). Espero pulir esos detallitos de las vallas y poder meter unos mil puntos en las vallas”, apuntó.Montes estimó que si registra un tiempo de 13.90 segundos, sumará la citada cantidad de unidades en los 100 con obstáculos.“Tengo como tres pruebas que puedo meter mil puntos, entonces, metiendo mil puntos en esas pruebas ya me acerco más a la marca”, dijo.Además, planea elevar su nivel en los lanzamientos de bala y jabalina, los cuales considera sus eventos débiles y en los que sus mejores distancias son 9.98 metros y 29.98 metros.“Entonces, creo que sí podríamos llegar a esa marca”, reiteró.Junto a su coach Tomás Mesa, Laura Ivette, número uno en el ranking nacional en categoría Libre, en el 2017, analiza las opciones de eventos en los que pudiera competir y tratar de dar la marca requerida por la jefatura de misión que integran la CONADE y el Comité Olímpico Mexicano.“A ver si buscamos una competencia en Estados Unidos. Me han comentado que en Arizona hay una, pero, la verdad no sé cuándo sea”, afirmó.Indicó que la idea es tratar de sumar los cinco mil 600 puntos en Arizona y, en junio próximo colocarse en primero o segundo lugar en el evento atlético de Primera Fuerza, en Monterrey, Nuevo León.Así, ganaría su lugar en el equipo mexicano que irá a Barranquilla, sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, a realizarse del 20 de julio al tres de agosto entrante.CONóZCALALaura IvetteMontes Vázquez• Fecha y lugar nac: 3 enero 1994. Cd. Juárez, Chih.• Edad: 24 años• Estatura: 1.75 metros• Peso: 62 kilogramosLogros: Oro en heptatlón en las Universiadas Nacionales ‘UANL 2015’, ‘U de G 2016’, ‘UANL 2017’En esta última sumó 5 mil 288 unidades, cifra récord en el eventoMedalla de oro en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza 2017, con cinco mil 138 puntosOro en el Campeonato Nacional Sub 23, en el 2016Ganadora del primer lugar en la Olimpiada Nacional en el 2015Cuarto lugar en la Universiada Nacional 2014, en Puebla, PueblaMedalla de plata en el relevo 4X100 junto a Zudikey Rodríguez, Elizabeth López y Estefanía de la Cruz, en el nacional universitario ‘Veracruz 2012’LAURA Y SUS MEJORES MARCASPrueba Tiempo / distancia / altura• 100 metros vallas 14.34 segundos• Salto altura 1.78 metros• Lanzamiento bala 9.98 metros• 200 metros planos 24.13 segundos• Salto longitud 6.11 metros• Lanzamiento jabalina 29.98 metros• 800 metros planos 2:24 minutos• Puntos: 5 mil 288