Termina la espera

Monterrey.- Con la misión de traerse los primeros tres puntos del Clausura 2018, los Tigres viajaron a Puebla, donde hoy enfrentarán a los Camoteros.La escuadra de San Nicolás entrenó a las 10:00 horas en las instalaciones de Zuazua, de donde se trasladaron a un hotel ubicado en el Aeropuerto de Monterrey, donde convivieron unos momentos con 44 Tigrecharteros que hicieron el viaje con el equipo. Posterior a eso comieron para viajar poco después de las 15:00 horas a Puebla.“Estamos listos para arrancar éste nuevo torneo y ojalá podamos hacerlo con el pie derecho”, dijo Enner Valencia antes de viajar a Puebla.“Sabemos que somos los actuales campeones y todos van a querer ganarnos, pero nosotros vamos a seguir con esa mentalidad ganadora y esperemos iniciar bien el torneo mañana”.Tigres tiene 10 años sin perder en la Angelópolis con los Camoteros y el ecuatoriano espera que siga la buena racha.“Se dice que las estadísticas están para romperse, pero esperemos que se siga manteniendo eso y poder traernos un buen resultado”.A Valencia le trae buenos recuerdos jugar ante el Puebla, pues el torneo pasado debutó con los Tigres ante los de la Franja y les hizo tres goles.“Esperemos que siga esa buena racha, pero acá lo más importante es que el equipo siga fuerte, como terminamos el torneo y de seguro será así, porque los entrenamientos han sido muy buenos”.“Desde que yo llegué nuestros arranques han sido muy buenos y esperamos que éste no sea la excepción”. Aunque el equipo tuvo poco tiempo de preparación, Valencia considera que Tigres llegará bien preparado.“No creo, porque el plantel no cambió mucho, sabemos a lo que jugamos y si hacemos un partido inteligente vamos a sacar un buen resultado”.Se envalentona la cantera del AtlasGuadalajara, Jalisco.- De cara al Clausura 2018, el Atlas contará con 17 canteranos en su plantel y un día antes de que arranque el torneo uno de ellos se envalentonó y manifestó que pueden pensar en grande, no sólo en una Liguilla.Juan Pablo Vigón, volante de los Zorros, fue el que se animó a alzar la voz para decir que si bien los Rojinegros tienen en su plantilla a muchos canteranos en medio de la regla 9/9 que ha marcado una coyuntura en el futbol mexicano, tienen la capacidad para ser protagonistas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.