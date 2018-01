Se ponen a punto

A puerta cerrada, con un partido interescuadras que concluyeron con táctica fija, tiros libres y penalties, los Bravos FC Juárez cerraron ayer su pretemporada en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez.Con la baja por lesión del brasileño Magno Aparecido, los Bravos viajarán hoy a primera hora con destino final a Celaya, Guanajuato, donde mañana enfrentarán a los Toros de Celaya, en la fecha uno del Clausura 2018, en el Ascenso MX.“El equipo creo que lo hizo bastante bien en la semana. Esperemos que en Celaya las cosas se den, el equipo entre en ritmo y se consiga un resultado favorable para nosotros, que sería la victoria”, declaró el entrenador Miguel de Jesús Fuentes.La batalla contra los Toros podría marcar el debut de los jugadores recién llegados al conjunto, el portero Enrique Palos y el mediocampista brasileño Matheus Cotulio Bossa.Acerca de medirse al inicio del torneo con los Toros, equipo a cargo del entrenador Ricardo Valiño y que se reforzó con varias incorporaciones, una de ellas, la del atacante argentino Emanuel ‘Tito’ Villa, Fuentes Razo expuso que el enfrentar pronto en el torneo a los equipos más fuertes, le permite ajustar sobre la marcha.“Creo que Celaya es un equipo que se reforzó bien y nosotros tenemos que apostarle a como terminamos jugando, al conjunto, con las incorporaciones que llegaron para reforzar, entonces va a ser un buen partido, un partido cerrado, en su casa. Hay que saberlo jugar y sacar el resultado”, expuso.El timonel descartó alguna marcación especial hacia Villa, ex jugador de Tecos UAG, Atlas, Cruz Azul, Pumas UNAM, Tigres, y Gallos Blancos del Querétaro.“No, sabemos que es un buen rematador. Trataremos, cuando esté en la zona de peligro tenerlo bien marcado, sin embargo, también nosotros tenemos nuestras herramientas y nuestras armas para poder solucionar eso y muchas más cosas”, comentó.Al término de la práctica, Fuentes Razo comentó que ya tiene definido a su once inicial que saltará a la cancha del Estadio Miguel Alemán Valdés, excepto que haya un problema de salud.“Pero todos terminaron bien y el cuadro está definido”, manifestó.Acerca de la lesión del portero Iván Vázquez, comentó que está bien luego que el miércoles su rodilla se le atoró en una salida e informó que él y Palos viajarán hoy a Guanajuato.Sobre la anunciada llegada de un delantero al equipo, de nacionalidad colombiana, afirmó que aún no está bien definido y Álvaro Navarro, vicepresidente deportivo del club es quien tiene la información.¿Y EL ‘GATO’ LÓPEZ?Luego que el mes anterior, Álvaro Navarro, vicepresidente deportivo de Bravos, anunció la contratación de Jorge ‘Gato’ López como entrenador de porteros en sustitución de Diego Vega, la posición lucio acéfala los últimos días.López, quien trabajó por más de 20 años en Chivas y tiene una academia de porteros en Guadalajara, reportó a la pretemporada, pero de regreso a esta ciudad, brilló por su ausencia.Todo indica que no hubo un arreglo económico entre ambas partes y al equipo vendrá otro entrenador de arqueros.

