Busca Mike Canales sea zona roja una fortaleza

Mike Canales, nuevo coordinador ofensivo del equipo de futbol americano de UTEP, dijo que buscará que una de las fortalezas de los Mineros sea hacer puntos en la zona roja, algo que se hizo muy bien en el tiempo que él estuvo con los Mean Green de North Texas.“Mi filosofía es múltiple, no perder el balón, controlarlo, anotar en la zona roja. Una de las cosas que hicimos muy bien en North Texas es que fuimos número uno en anotaciones en la zona roja. Algo que nos va a distinguir y que nos va a dar una ventaja ofensiva será nuestro estilo de juego, y hablaremos más de eso conforme se acerque el juego de primavera, pero nuestro estilo de juego creará ventaja”, agregó Canales.-¿Qué pensaba de UTEP cuando usted estuvo en North Texas?“¡Oh bueno!, para mí es un gigante dormido. Hay muchas ventajas al estar aquí, y venir y jugar recuerdo que una vez venimos, creo que fue en digamos que 2015, fue un juego nocturno y yo pensaba que gran ventaja tienen, jugar en la noche, el horario cambia, no habíamos venido a esta parte de Texas, nuestros chicos jugaron bien, pero ellos nos dieron pelea. Es un gigante dormido porque hay muchas cosas aquí, tienen un gran estadio, muchas cosas positivas por hacer, creo que podemos reclutar y traer a chicos de Texas que se ajusten a nuestro sistema y a la filosofía del coach Dimel”.De su relación con el entrenado en jefe, Dana Dimel, Canales recordó que inició en el 2008 cuando los dos eran co-coordinadores en Arizona.“A partir de ahí nos mantuvimo muy cercanos, de hecho reclutamos en la misma área en Austin, cuando yo estuve en North Texas, y desde entonces mantuvimos esa amistad y hemos estado cercanos uno al otro, lo cual ayuda mucho en la carrera de entrenador, es de esas personas en las que crees y confías”.Antes de iniciar su participación en la conferencia de prensa, Canales dijo sentirse contento de estar en El Paso, y en español agregó “yo creo que está todo bien aquí”.Por su parte, el nuevo coordinador defensivo, Mike Cox, dijo que su filosofía se basará en tener en la defensa un estilo de ataque, para lo cual construirán algo en lo que será bueno y eso hacerlo bien. (Eduardo Morán)

