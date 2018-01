En los caóticos playoffs de la NFC, sólo los Halcones regresan tras haber estado en la postemporada del año pasado, y se colaron como el sexto y último equipo. Por muy poco lograron evitar el mismo destino de los Vaqueros, Halcones Marinos, Empacadores, Gigantes y Leones –equipos que se han quedado fuera.Los cinco primeros sembrados son equipos que no habían estado en los playoffs, y son encabezados por las Águilas. Éstos contarán con un mariscal de reemplazo y están en su primer viaje a la fiesta de la postemporada desde el 2013. Los Vikingos están de vuelta tras haberse ausentado por un año, esperando convertirse en el primer equipo en jugar un Super Bowl en su propio estadio de casa.Los cinco nuevos equipos terminaron el 2016 con un récord combinado de 32-48, pero registraron una marca de 59-21 esta temporada, ofreciendo una esperanza a todas aquellas franquicias y aficionados que ya se están preparando para la agencia libre y el Draft.El panorama presenta a sólo dos ganadores del Super Bowl, los Carneros a principios de siglo cuando su sede era San Luis, y los Santos en el 2010, cuando vencieron a los Potros y a Peyton Manning.Los Carneros, alternando en los playoffs por primera vez desde el 2004, recibirán a los Halcones mañana en un partido de comodines del fin de semana. Los Santos, quienes le ponen fin a una sequía sin playoffs de cuatro años, recibirán a las Panteras el domingo.He aquí las fortalezas y debilidades de cada uno:1. ÁGUILAS DE FILADELFIA (13-3). Nunca han ganado el Trofeo Lombardi: Perdieron el Super Bowl XV ante Oakland en 1981 y el Super Bowl XXXIX ante Nueva Inglaterra en el 2005.Fortalezas: Las Águilas tienen a la tercera mejor ofensiva terrestre conformada por tres productivos corredores: Jay Ajayi, LeGarrette Blount y Corey Clement. Tendrán que depender más de ellos para restarle presión al mariscal Nick Foles y a un ataque aéreo que se ha visto en problemas desde que la sensación de segundo año, Carson Wentz, sufriera una rasgadura del ligamento cruzado anterior en diciembre, un golpe que resultó muy duro para las Águilas en su temporada de recuperación.Debilidades: Foles no es Wentz, quien era un favorito candidato para el MVP cuando resultó lesionado. Pero la ofensiva aún cuenta con mucho talento, y Foles tiene la habilidad de entrar en sintonía. Necesita desarrollar una mejor química con los receptores durante la semana de descanso, ser más consistente y evitar los errores. De otra manera, las Águilas podrían caer en la misma trampa en la que cayeron los Vaqueros el año pasado cuando Dallas se convirtió en el primer sembrado sin poder llegar al Super Bowl desde el 2013.Comentario adicional: “Hicimos un muy buen trabajo en las últimas dos semanas con Nick, y volveremos a evaluarlo. Tenemos que mejorar en el juego por tierra. Eso ayuda a cualquier mariscal obviamente, es por eso que tenemos que mejorar en ese aspecto. Luego simplemente hay que ver cuáles son sus fortalezas y debilidades. Todo a estas alturas del año se magnifica, más aún al llegar a la postemporada”, el entrenador Doug Pederson.2. VIKINGOS DE MINNESOTA (13-3). Nunca han ganado el Trofeo Lombardi: Perdieron el Super Bowl IV ante Kansas City en 1970, el Super Bowl VIII ante Miami en 1974, el Super Bowl IX ante Pittsburgh en 1975 y el Super Bowl XI ante Oakland en 1977.Fortalezas: La defensa, con el debido respeto para el mariscal Case Keenum y el trabajo que ha hecho. Los Vikingos califican en el segundo lugar en la Liga tanto con la menor cantidad de yardas por tierra permitidas y la menor cantidad de yardas por aire, por lo que no hay manera alguna en que puedan ser atacados. También es sabido que ningún otro equipo ha limitado a sus oponentes a anotar la menor cantidad de puntos. Con los seleccionados al Pro Bowl en cada uno de los tres grupos de posición cosechando una actitud un tanto abnegada que mantiene a los jugadores individuales a no intentar realizar jugadas poco provechosas o de fijarse metas en las estadísticas a expensas del esquema de juego, la unidad del entrenador Mike Zimmer será un reto para cualquier mariscal oponente, especialmente en el ruidoso Estadio U.S. Bank en Minnesota.Debilidades: Aquí no hay culpables, pero Kai Forbath ciertamente podría considerarse una persona de interés. Los fans de los Vikingos aún se apenan al pensar en la sorprendente cantidad de goles de campo fallidos de parte de Gary Anderson (1998) y de Blair Walsh (2015) que le costaron al equipo ciertas victorias de postemporada. Forbath ha estado mejor que su predecesor, Walsh, pero ha fallado ocho puntos extra en 23 partidos con los Vikingos. También falló cinco goles de campo de 15 yardas en el transcurso de los últimos siete partidos de esta temporada.Comentario adicional: “Los jugadores deben entender que tienen la oportunidad de hacer grandes cosas y de que tienen la ventaja de dicha oportunidad. Si no la aprovechan, probablemente lo lamentarán por el resto de sus vidas”, el ala defensiva Brian Johnson.3. CARNEROS DE LOS ANGELES (11-5). Ganaron el Trofeo Lombardi por última vez en el Super Bowl XXXIV, venciendo a Tennessee 23 a 16 el 30 de enero del año 2000 cuando su casa era aún San Luis.Fortalezas: La historia más sorprendente de un resurgimiento en la NFL no muestra señales de que vaya a terminar de manera tan prematura. Los Angeles cuenta con el talento y la sagacidad en ambos lados del balón, con la ofensiva de mayor puntaje de la Liga conducida por el mariscal Jared Goff y el candidato al MVP, el corredor Todd Gurley. La defensa conducida por Wade Phillips sigue estando fuerte con el tacle defensivo Aaron Donald desmantelando ofensivas cada semana. El entrenador novato Sean McVay ha burlado a sus oponentes de mayor edad con impresionante regularidad.Debilidades: No pueden actuar como si ya hubieran estado aquí antes, porque ese no ha sido el caso. Sólo seis jugadores de los Carneros tienen experiencia en los playoffs. McVay, Goff, Gurley y Donald nunca han estado bajo los reflectores de la postemporada, donde cada error se magnifica. Por lo que la pregunta es si podrán continuar jugando como lo han venido haciendo bajo la presión que traen consigo los playoffs.Comentario adicional: “Hay mucho valor y experiencia. Este es un ambiente muy aleccionador… Uno intenta aprender de las experiencias que se tienen y no sólo repetir los mismos errores. Pero creo que, para un equipo tan joven, hemos demostrado tener la madurez necesaria durante el transcurso de todo el año”, McVay, quien nació 20 días después de que los Carneros fueran los anfitriones del último partido de los playoffs en el sur de California el 4 de enero de 1986.4. SANTOS DE NUEVA ORLEANS (11-5) La última vez que ganaron el Trofeo Lombardi fue en el Super Bowl XLIV venciendo a Indianapolis 31 a 17 el 7 de febrero del 2010.Fortalezas: Aunque Brees lanzó el balón por la menor cantidad de yardas (4 mil 334) desde que se unió a los Santos en el 2006, Fue igual de eficiente como siempre, imponiendo un récord de una única temporada con su índice de pases completos del 72 por ciento. Y Brees no necesitó lanzar el balón tantas veces debido a que el conjunto de corredores seleccionados al Pro Bowl conformado por Mark Ingram y el novato Alvin Kamara se combinaron para conseguir mil 852 yardas en acarreos. También se desempeñaron muy bien como receptores, particularmente en las pantallas, cada uno acumulando más de mil 500 yardas desde la línea de golpeo.Debilidades: Aunque la defensa realizó formidables hazañas esta temporada –particularmente en los derribos e intercepciones– las lesiones se han ido acumulando. Perdieron a un productivo titular en cada nivel de la unidad: al ala defensiva Alex Okator, al apoyador central A.J. Klein y al poderoso corredor Kenny Vaccaro.Comentario adicional: “Ha sido una temporada muy larga. Hemos tenido nuestros altibajos. Nos hemos demostrado a nosotros mismos lo que es posible. Obviamente, uno juega en la temporada regular para darse la oportunidad de llegar al torneo, y es ahí donde estamos ahora”, Brees.5. PANTERAS DE CAROLINA (11-5). Nunca han ganado el Trofeo Lombardi: Perdieron el Super Bowl XXXVIII ante Nueva Inglaterra en el 2004 y el Super Bowl L ante Denver en el 2016.Fortalezas: Tienen a una de las mejores defensas de la liga liderada por el apoyador Luke Kuechly, el apoyador Tomas Davis y el ala defensiva Julius Peppers. También tienen la mayor experiencia en los playoffs que cualquier otro equipo de la NFC -por un amplio margen– y a un versátil ex MVP de la Liga, el mariscal Cam Newton. Carolina ha corrido tres veces más el balón por más de 200 yardas en un partido esta temporada, y eso es algo que los favorecerá en los playoffs, donde el ataque por tierra se cobra una mayor importancia.Debilidades: A pesar de un récord de 11-5 en la más competitiva división en el futbol, las Panteras no se han desempañado muy bien al enfrentarse a su oponente de primera ronda, Nueva Orleans, equipo que bien los podría eliminar con prontitud. Los Santos los vencieron en dos ocasiones en la temporada regular por un combinado de 65 a 34. Si Carolina pudo llegar a la ronda de comodines, entonces tiene el potencial para avanzar aún más en la postemporada. Pero la presión estará sobre Newton, debido a que los receptores de Carolina no asustan a nadie.Comentario adicional: “Todos sabemos lo que se dice sobre la presión, que hace una de dos cosas. Esperamos brillar como diamantes el domingo”, Newton.6. HALCONES DE ATLANTA (10-6). Nunca han ganado el Trofeo Lombardi: Perdieron el Super Bowl XXXIII ante Denver en 1999 y el Super Bowl LI ante Nueva Inglaterra en el 2017.Fortalezas: La mejorada defensa le ofrece un mayor balance a un equipo motivado por la derrota en el Super Bowl del año pasado. Los Halcones estuvieron en el top 10 en puntos acumulados por la defensa por primera vez desde la temporada del Super Bowl de1998. La defensa se conforma de jóvenes y atléticos armadores de jugadas, incluyendo al apoyador Vic Beasley Jr. el líder de los derribos de la NFL del 2016, al apoyador Deion Jones, al apoyador De’Vondre Campbell y al corredor Keanu Neal. La ofensiva aún tiene un explosivo potencial con el mariscal Matt Ryan, el receptor Julio Jones, el receptor Mohammed Sanu y el corredor Devonta Freeman.Debilidades: La ofensiva tuvo un enorme revés tras haber liderado a la Liga en puntaje la temporada pasada. La regresión de Ryan hace que su temporada como MVP del 2016 parezca ser un caso aparte en su carrera. Freeman y el corredor Tevin Coleman cada uno estuvo ausente por algún tiempo tras haber sufrido conmociones y la línea ofensiva no pudo contar con el guardia Andy Levitre, quien fue puesto en la reserva de los lesionados con una lesión en el tríceps.Comentario adicional: “Pasamos las últimas 20 semanas acumulando victorias y ahora ha llegado el momento de poner todo eso a prueba, junto con tus compañeros de equipo, en un partido que significa todo. Sabemos que el camino fácil no es para nosotros. A nosotros nos toca el camino difícil, y nos gustan esas oportunidades. Sabemos que tenemos que ganárnoslas, y eso es lo que hemos hecho”, el entrenador Dan Quinn.