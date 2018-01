Se acaba la paciencia

Dak Prescott no pudo replicar su excepcional año como novato aun cuando su compañero, el destacado jugador Ezekiel Elliott, no hubiera sido suspendido.Ahora, el combo integrado por el mariscal y el corredor de poder de los Vaqueros de Dallas tendrán que encontrar la manera de regresar a los playoffs en lo que podría ser una crucial temporada para el futuro del entrenador Jason Garrett.Los Vaqueros, que tienen un récord de 9-7, no pudieron llegar a la postemporada un año después de haber sido el mejor sembrado en la Conferencia Nacional, cuando Prescott tuvo una de las mejores temporadas en la historia de la NFL como mariscal novato, mientras que Elliott lideró la Liga en acarreos.Dallas puede culpar al lento inicio de la temporada mientras que Elliott luchaba en las cortes contra su suspensión por seis partidos debido a alegatos de violencia doméstica, y a las tres derrotas que tuvo aunque al final se quedó sin opciones legales.Durante ese tiempo, Prescott tuvo problemas frecuentemente, habiendo lanzado el triple de intercepciones y tuvo una eficiencia de casi 20 puntos menos en una ofensiva que se desplomó al décimo cuarto sitio en la NFL, después de estar en el quinto lugar.“Si ustedes quieren llamarle de esa manera está bien”, dijo Prescott, rehusándose a reconocer, como lo hizo antes de iniciar la temporada, el término empleado en el futbol colegial que dice que los jugadores que cursan el segundo año universitario siempre tienen tropiezos, después de terminar la temporada con una victoria por 6-0 sobre Filadelfia, aunque los Vaqueros fueron eliminados de los playoffs.“Creo que en este año jugué de la mejor manera y obviamente también tuve una de las peores actuaciones en mi carrera. Así que pueden llamarle como quieran. Pero como ya lo dije, aprendí de ello y lo considero como un año de crecimiento”.Garrett no ha podido llegar a los playoffs en cinco de sus siete temporadas completas, aunque Jerry Jones, el dueño y gerente general del equipo, reiteró en su programa de radio que Garrett va a regresar a su puesto.Jones también dijo que planeaba traer al coordinador ofensivo Scott Linehan y al coordinador defensivo Rod Marinelli, sugiriendo que habrá cambios en el staff de entrenadores.Sin embargo, Jones cree que los Vaqueros tienen lo necesario para dar por terminada una sequía de 25 años sin participar en el Super Bowl, o en un partido de campeonato de la Conferencia Nacional.Una segunda temporada consecutiva sin estar en los playoffs podría ser el fin para Garrett.“Ciertamente, él tiene la mentalidad de hacer las cosas de manera diferente”, dijo Jones.“Reitero, no sólo hay que hacerlas diferente, sino reconocer básicamente que tenemos algunas cosas que necesitamos hacer de otra manera”.Jones y Garrett siguen refiriéndose a Prescott en términos de mariscal de franquicia.Él sigue siendo un buen negocio como seleccionado en la cuarta ronda, y la próxima temporada baja será la primera vez que tendrán que pensar acerca de su segundo contrato.Si los Vaqueros vuelven a fallar, será un dilema interesante.“Creemos que es un excelente mariscal para que dirija al equipo”, dijo Garrett.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.