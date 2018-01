Lucen en casa

Boston.- Terry Rozier anotó 20 puntos en 20 minutos, con lo que le robó los reflectores a LeBron James, Kyrie Irving e Isaiah Thomas en una repetición de la final de la Conferencia del Este, y condujo ayer a los Celtics de Boston a una victoria de 102-88 sobre los Cavaliers de Cleveland.Rozier anotó los últimos ocho puntos de Boston en el primer período para darle a los Celtics una ventaja de 11 unidades, y metió otros ocho seguidos a la mitad del último cuarto, cuando ampliaron su ventaja a 21.Marcus Smart y Jayson Tatum hicieron 15 puntos cada uno, en tanto que Irving y el dominicano Al Horford encestaron 11 unidades y capturaron nueve rebotes para ayudar a Boston a cosechar su cuarto triunfo seguido. Horford jugó 29 minutos, en los que también capturó nueve rebotes y repartió tres asistencias.James metió 19 puntos, se hizo de siete rebotes y repartió seis asistencias, y Tristan Thompson hizo 10 unidades y se apoderó de 10 rebotes por Cleveland, que sucumbió por cuarta ocasión en cinco encuentros.Rockets 116, Magic 98Orlando, Florida.- Gerald Green aportó 27 puntos, mientras que Clint Capela sumó 21 y atrapó ocho rebotes, en un duelo en que los Rockets de Houston no necesitaron de su astro James Harden para arrollar 116-98 al Magic de Orlando.Harden se ausentó tras sufrir un tirón en el muslo izquierdo.Green atinó sus primeros cinco triples y terminó embocando siete de 10 disparos de tres puntos por los Rockets, que jamás estuvieron en desventaja y llegaron a tener una delantera de 28 unidades en el tercer periodo.Eric Gordon totalizó 17 tantos y seis asistencias, con lo que Houston se mostró afinado para su duelo del jueves por la noche ante los Warriors de Golden State.Aaron Gordon encabezó al Magic con 16 puntos, luego de fallar sus primeros ocho tiros. Elfrid Payton y Mario Hezonja añadieron 14 unidades por cabeza, pero Orlando sufrió su duodécimo revés en 13 partidos.Knicks 103, Wizards 121Washington.- Bradley Beal anotó 27 puntos, John Wall añadió 25, además de repartir nueve asistencias, y los Wizards de Washington doblegaron 121-103 a los Knicks de Nueva York.Beal, quien jugó por primera vez desde que se le nombró el Jugador de la Semana en la Conferencia del Este, atinó 11 de sus 14 disparos de campo por Washington, que ha ganado cinco de seis compromisos. El domingo, Beal había lucido con 39 unidades.Marcin Gortat logró su mejor cifra de la campaña, con 21 puntos, al acertar nueve de 10 tiros de campo.Michael Beasley totalizó 20 tantos, incluidos 16 en la segunda mitad, para liderar a los Knicks, quienes han perdido seis de siete duelos.Pistones 104, Heat 111Miami.- Kelly Olynyk sumó 25 puntos, incluido un enceste en bandeja a 39 segundos del final, y el Heat de Miami se impuso 111-104 a los Pistones de Detroit.El canadiense capturó además 13 rebotes, mientras que el esloveno Goran Dragic finalizó con 24 unidades y 13 asistencias por el Heat, que se ha ubicado tres juegos encima de la marca de .500, algo que no lograba desde abril de 2016.Josh Richardson aportó 22 tantos a la causa de Miami, que atinó el 51% de sus disparos y superó a los Pistones por 51-27 en el rubro de triples. James Johnson agregó 16 puntos, Wayne Ellington contabilizó 12 y Hassan Whiteside agregó 10.Tobias Harris lideró el distribuido ataque de Detroit, con 19 tantos.Espuelas 106, 76ers 112Filadelfia.- Joel Embiid hizo caso omiso de una torcedura en la mano derecha para anotar 21 puntos, capturar 11 rebotes y conducir a los 76ers de Filadelfia a una victoria de 112-106 sobre las Espuelas de San Antonio.Los Sixers interrumpieron una racha de 12 derrotas ante las Espuelas. Requirieron de los 35 minutos que Embiid estuvo en la cancha para dar cuenta de un San Antonio que no contó con varios jugadores.Embiid se lesionó el sábado durante una dura caída ante las Espuelas. El principal anotador de Filadelfia estaba sentado junto a su casillero antes del partido frente a San Antonio y dijo que tenía la mano hinchada, lo que le impedía lanzar.Sin embargo, durante las prácticas previas al juego hizo unos tiros suaves en los que encestó, y eso fue suficiente para convencer a los Sixers que podía jugar a pesar de la lesión.Gregg Popovich, el entrenador de las Espuelas, envió a la banca al argentino Manu Ginóbili, a Danny Green, a Kawhi Leonard, a Tony Parker y a Rudy Gay en el segundo de dos partidos consecutivos.Pacers 101, Bucks 122Milwaukee.- Giannis Antetokounmpo totalizó 31 puntos y 10 rebotes, Khris Middleton colaboró con 27 tantos, y los Bucks de Milwaukee arrollaron 122-101 a los Pacers de Indiana.Como es habitual, Antetokounmpo llegó frecuentemente al aro para prodigar clavadas y bandejas. Atinó 12 de 18 disparos y consiguió su 18vo doble-doble en el año cuando restaban todavía 1:01 minutos en el tercer cuarto.El astro griego envió un pase a Thon Maker, quien estaba desmarcado y embocó un triple desde una esquina. Así, una ventaja de 10 puntos en el entretiempo se amplió a 93-74 en el tercer periodo.Maker logró uno de los cinco triples atinados por los Bucks en ese mismo lapso para dejar el duelo liquidado.La delantera llegó a ser tan cómoda que el entrenador Jason Kidd dio descanso a Antetokounmpo durante todo el período final.Timberwolves 97, Nets 98Nueva York.- Spencer Dinwiddie logró el enceste que significó la ventaja a 9.7 segundos del final, además de empatar la mejor marca de su vida con 26 puntos, para que los Nets de Brooklyn superaran 98-97 a los Timberwolves de Minnesota.Jimmy Butler falló un tiro justo cuando sonaba la chicharra. Así, los Wolves sufrieron apenas su segunda derrota en nueve partidos.Dinwiddie añadió nueve asistencias por los Nets, que mejoraron a un récord de 2-0 en 2018. Tienen más triunfos de los que lograron en todo enero de 2017, cuando quedaron con una foja de 1-15.

