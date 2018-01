Objetivo: ascender

En su segundo torneo corto con Bravos FC Juárez, el defensa central uruguayo Jonathan Lacerda declaró que el propósito del equipo para el Clausura 2018 es el mismo que el del año anterior: ascender a la Liga MX.“Sigue siendo el mismo, el objetivo es ascender, seguimos con lo mismo. Si hubiéramos salido campeón, teníamos que jugar otra final, igual. Así que, seguimos con el mismo objetivo, es muy claro, es ascender. Así que, bueno, con toda la confianza que tenemos en el plantel para lo que va a ser este torneo”, apuntó.Lacerda Araujo, de 30 años y 1.90 metros, consideró que este plantel es mejor al de la campaña anterior.“Mejor, creo que los jugadores que vinieron –Enrique Palos y Matheus Cotulio Bossa-, vinieron a reforzarnos, a ayudar. Los muchachos, desde el primer momento vinieron con toda la disposición de ayudar al plantel”, destacó.Agregó que los futbolistas que se quedaron en el equipo tras el Apertura 2017, están conscientes de lo que dejaron de hacer y lo que tienen que mejorar para conseguir el cambio de categoría.“Creo que los que estábamos ya somos conscientes de lo que dejamos de hacer, lo que tenemos que mejorar para lograr nuestro objetivo como dije recién, que sigue siendo el mismo, sigue siendo muy importante, como el año pasado”, externó.De cara al duelo de este sábado seis del mes en curso contra Toros Celaya, escuadra de la que llegó al FC Juárez, el central sudamericano, quien ayer alineó en el once inicial de Miguel de Jesús Fuentes, indicó que los Bravos están preparados para hacerle frente a los guanajuatenses.“Ya listos, ahí preparando la semana después de estos días de festejo con la familia. Ya concentrándose en el inicio de torneo que va a ser muy importante, porque sabemos que va a ser un torneo que va a pasar muy rápido. No vamos a tener tiempo de preparar mucho, así que, aprovechando estos días que nos quedan para competir al cien por ciento con Celaya y traernos los tres puntos”, expuso.VÁZQUEZ, LESIONADOEl portero Iván Vázquez, quien jugó ayer con los suplentes el primer tiempo de un partido interescuadras con movimientos tácticos, salió ayer de la práctica del equipo con una lesión.Vázquez Mellado fue atendido a un lado de la portería norte del Estadio Olímpico Benito Juárez por el médico Luis Felipe González y después realizó estiramientos para la zona de la cadera.Cuando parecía que se había recuperado, se quitó los guantes, cambió sus tacos por tenis y fue al vestidor.Miguel de Jesús Fuentes, entrenador del FC Juárez indicó al final de la práctica que aún no tenía el reporte de la lesión del jugador.Fuentes Razo comentó que aparentemente a Vázquez se le atoró la rodilla en el césped por lo que podría tratarse de una distensión muscular.SIN ENTRENADOR DE PORTEROSDesde el regreso a las prácticas de Bravos en esta ciudad, en el campamento del equipo, han brillado por su ausencia Jorge ‘Gato’ López y Diego Vega.López, quien se presentó en esta ciudad el 16 de diciembre, llegó a la escuadra procedente de las Chivas Rayadas del Guadalajara, en tanto, Vega, permanecía en el plantel.Al respecto, Fuentes Razo afirmó que uno de ellos –presumiblemente López-, arreglaba temas contractuales con la directiva.Álvaro Navarro, vicepresidente de Bravos, comentó que con la llegada de López, Vega pasaría a las fuerzas básicas del conjunto.

