Djokovic aún no sabe si jugará en Australia

Novak Djokovic dice que no está seguro aún de si podrá participar en el Abierto de Australia, donde ha ganado seis de sus 12 títulos de Grand Slam.Djokovic sigue lidiando con dolor en su codo derecho. Una declaración en su portal ayer dice que el serbio viajará a Australia para participar en dos eventos de exhibición la semana próxima.Después de eso, dice la declaración, “se tomará la decisión sobre su participación en el primer Grand Slam de la campaña”.Djokovic, que es derecho, mencionó el problema en el codo cuando se retiró el 30 de diciembre del torneo de Catar, un certamen en canchas duras que sirve de preparación para el Abierto de Australia.Ese torneo iba a ser la última preparación competitiva del serbio antes de que comenzase a jugarse en Melbourne el 15 de enero.Djokovic se había retirado previamente de un torneo de exhibición en los Emiratos Árabes Unidos.Djokovic no ha jugado en ningún torneo desde que se tuvo que retirar de su match de cuartos de final en Wimbledon en julio a causa de la lesión en el codo. En aquel entonces, admitió que el brazo derecho le había estado molestando por más de un año, pero que había decidido no operarse.La extendida ausencia hizo caer al ex número 1 mundial al 12 en el ranking actual de la ATP.Eliminan a Raonic en BrisbaneBrisbane, Australia.- El excampeón Milos Raonic, de Canadá, perdió sorpresivamente 6-4, 6-4 ante el adolescente australiano Alex De Minaur en la segunda ronda del torneo de tenis de Brisbane.Raonic, que ganó el título en el 2016 y llegó a la final de Wimbledon ese año, tuvo problemas para encontrar el ritmo con su usualmente poderoso servicio. De Minaur presionó a Raonic con sus incesantes devoluciones de saque, cometió un solo error no forzado y solamente perdió su servicio una vez, en camino a la mayor victoria de su carrera.El resultado pone al joven australiano en un match de cuartos de final contra el estadounidense Michael Mmoh, que eliminó al 8vo cabeza de serie Mischa Zverev 62, 5-7, 6-4.Raonic jugaba su primer match desde octubre tras tomarse un tiempo para lidiar con lesiones que le descartaron del Abierto de Estados Unidos el año pasado, lo que hizo que cayese al 24 en el ranking mundial –tras haber sido número 3 en el 2016.

