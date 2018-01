Guadalajara, Jalisco.- Al ratificar que Oswaldo Alanís ya no entra más en los planes del equipo, Matías Almeyda, técnico del Guadalajara, reveló que hoy el club no tiene capacidad financiera para buscar refuerzos mexicanos de Europa y competir así con los dos equipos regios, Tigres y Rayados.“El club económicamente no está para ir a buscar este tipo de jugadores (mexicanos que juegan en Europa) y yo como entrenador acepto eso”, dijo el pastor de las Chivas.“Acá hay una realidad y nosotros ya no podemos contratar a jugadores por cierta cantidad de dinero”.Entonces, ¿está restringido Chivas en lo económico?, se le cuestionó.“Estamos restringidos, sí. Seguramente con el tiempo Chivas volverá a ser parte de ese mercado, pero hoy en día no”, respondió.A cuatro días de arrancar la Liga, Almeyda ubicó a su equipo por debajo del potencial del Campeón Tigres y del Monterrey, incluso de los refuerzos que hoy aún busca el América.“Vamos a ser protagonistas, (pero) sí con respecto a las contrataciones obviamente que estamos en desventaja. Está marcado, y a parte todos lo sabemos. Hay equipos que están formados con muchísimo dinero y el 70 por ciento de Chivas es de Fuerzas Básicas. No lo ponemos como excusa, nos da orgullo”, aclaró.“En los planos de arranque, hoy Chivas no es un equipo candidato por nombres, nosotros vamos a ser candidatos a medida que vayamos demostrando y que queremos serlo, tenemos equipo para eso”.El técnico dejó en claro también que las incorporaciones de Gael Sandoval y Ronaldo Cisneros no son como refuerzos. “Son jóvenes, son apuestas a futuro y queda marcado una vez más que los clubes que tiene un poder económico muy grande, son los que van a contratar a jugadores a los que no pueden esperar”, afirmó.“Tenemos que ser conscientes de dónde estamos, cómo estamos y el plantel que tenemos. Tenemos un gran plantel, de jugadores muy buenos, pero no tenemos estrellas como los demás”.También, dijo esperar que no vuelva a sufrir otra baja de juego su Rebaño.“Nuestro juego volverá a ser colectivo, el día que cuatro o cinco jugadores nuestros estén bajos de nivel, nosotros empezamos a ser un equipo de la media a abajo y no, no vamos a permitir eso”, explicó el argentino.Entrena Alanís con normalidadEl plantel del Guadalajara tuvo ayer su segundo entrenamiento de la semana en Verde Valle de cara al debut en la Liga MX frente al Toluca.Oswaldo Alanís trabajó con normalidad integrado al Rebaño Sagrado, participando de los ejercicios defensivos y de salida con balón.Alanís tiene contrato hasta junio con el chiverío, sin embargo, anoche Matías Almeyda aclaró que al no haber renovado con el equipo y ser un jugador que en junio se podría ir libre, ya no contará con él ni en la Liga ni en la Concahcampions.“En cualquier parte del mundo un jugador que va a quedar libre, no participa más y acá va a pasar lo mismo. Por eso dije que lo voy a entrenar para que él no pierda su estado físico, pero no va a jugar Oswaldo”, declaró Almeyda a Agencia reforma la noche del martes.Aunque tiene contrato hasta junio, Alanís podría encontrar otro equipo en el extranjero hasta el 31 de enero, fecha en la que termina el mercado de pases en Europa.