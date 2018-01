Tiene Tribu nuevo jefe

Jaime Marcelo Juárez, acreedor a seis títulos en el Campeonato Estatal de Beisbol de Primera Fuerza, cinco al frente de los Manzaneros de Cuauhtémoc (1995, 1998, 2002, 2006 y 2016) y, uno con la batuta de los Algodoneros de Delicias (2010), es el nuevo manager de los Indios de Ciudad Juárez para la próxima temporada, prevista para iniciar en mayo.Juárez, quien en el 2004 perdió su única final de las siete que tiene en su palmarés, con los colores de los Manzaneros ante los Mazorqueros de Camargo, llega a préstamo a la Zona Uno, al menos por un año o el tiempo que duren en su puesto los jurisdiccionales Juan Pedro Plascencia (Ciudad Juárez) y Diedrich Peters (Cuauhtémoc).Apodado ‘El Pescador’, Juárez, es originario de Culiacán, Sinaloa, donde nació el cuatro de octubre de 1967 y se crió en Puerto Peñasco, Sonora.Desde 1978, es el manejador más ganador en la pelota estatal chihuahuense.Es hijo de Marcelo Juárez Moreno, exjugador de los Saraperos de Saltillo, en la Liga Mexicana de Beisbol e integrante del Salón de la Fama.Además de la media docena de gallardetes, el nuevo timonel indígena logró tres títulos nacionales al frente de los Dorados de Chihuahua (1998, 2002 y 2004).De acuerdo con un comunicado de prensa emitido por el club de Cuauhtémoc, el pasado martes dos del mes en curso, Peters, jurisdiccional de la sexta zona, indicó que fue el propio timonel Juárez quien solicitó salir de la escuadra manzanera.“Marcelo Juárez es el manager, el manejador más ganador en la historia de la Liga Estatal. Es un manejador con mucha experiencia. Es un manejador que denota mucha capacidad en este torneo y creo que es la pieza fundamental para que Ciudad- Juárez tenga ese paso que le ha faltado dar en los playoffs y en final”, declaró Plascencia Chávez.Junto a Juárez llega a los indígenas el infielder regiomontano Orlando Marín a cambio del utility Juan Manuel Madinabeitia y del pitcher César González, quienes se unen a las filas de los Manzaneros.“Se fue a préstamo de Cuauhtémoc, Marcelo –Juárez– a Juárez por lo que dure la administración tanto del señor Peters, en Cuauhtémoc, como Juan Pedro Plascencia, en Juárez. Si dura uno o dos años, dos años es el préstamo”, declaró Francisco Javier Fierro, presidente de la Liga Estatal de Beisbol. Fierro Flores mencionó que la papeleta con el folio 001, se firmó a inicios de esta semana.“El cambio se hizo hasta el momento en el que aclaramos el término del préstamo. Ése era el detalle, sí, efectivamente, estábamos de acuerdo en cambiarlos y efectivamente teníamos algunos días que habíamos decidido cambiarlos”, declaró a su vez Plascencia.Agregó que el problema era el término del cambio, por cuánto tiempo.“Ése detalle nos estaba frenando de que oficialmente lo pudiéramos declarar. Eso y obviamente que queríamos hacer una rueda de prensa. Sin embargo, eso todavía no estaba concreto, no estaba perfeccionado el cambio porque no teníamos el término de cómo íbamos a cambiar a Marcelo”, externó.Juárez será presentado en los próximos días por la Zona Uno.CONÓZCALOJaime Marcelo Juárez• Fecha y lugar nac: 4 octubre 1967.Culiacán, Sinaloa• Edad: 50 años• Logros: Ganador de seis títulos estatales a nivel Primera Fuerza con los Manzaneros de Cuauhtémoc (1995, 1998, 2002, 2006 y 2016) y uno al frente de los Algodoneros de Delicias (2010)Guió a los Dorados de Chihuahua a la obtención de tres títulos nacionales en 1998, 2002 y 2004JUÁREZ EN FINALES1995Campeón SubcampeónCuauhtémoc 3-0 Indios Juárez1998Campeón SubcampeónCuauhtémoc 4-1 Indios Juárez2002Campeón SubcampeónCuauhtémoc 4-0 Dorados Chihuahua*2004Campeón SubcampeónCamargo 4-0 Cuauhtémoc2006Campeón SubcampeónCuauhtémoc 3-2 Dorados Chihuahua2010Campeón SubcampeónDelicias 4-2 Mineros Parral2016Campeón SubcampeónCuauhtémoc 4-2 Rojos Jiménez*Única derrota en finales

