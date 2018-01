Tienen Águilas muchas cosas qué arreglar

Filadelfia.- Las Águilas de Filadelfia tienen muchas cosas qué arreglar durante su semana de descanso.La ofensiva se desplomó al jugar sin Carson Wentz, el candidato al Jugador Más Valioso de la NFL, y sólo anotó 13 puntos en los últimos cinco períodos con Nick Foles y los demás titulares.Eso no deberá suceder cuando las Águilas, que tienen un récord de 13-3, reciban a los Santos, con marca de 11-5, a las Panteras con 11-5 o a los Halcones con 10-6, al inicio de la ronda divisional de partidos de playoff que será el 13 de enero.Los fanáticos están temerosos y muchos integrantes de los medios de comunicación están pronosticando una salida temprana, aunque el equipo confía en que su ofensiva volverá a encarrilarse.“No hay razón para no confiar en eso”, dijo Foles.“Tenemos un increíble grupo de jugadores y de atletas y sabemos que ellos pueden realizar cosas especiales”.Hace dos semanas, Foles lanzó cuatro pases para anotación y logró que Filadelfia consiguiera una victoria contra los Gigantes por marcador de 34-29.Desde entonces, ha completado 23 de 49 pases para 202 yardas, una anotación y dos intercepciones en contra de los Raiders y Vaqueros.“Creo que hay muchas cosas positivas porque vencimos a los Gigantes y hemos tenido algunos éxitos en las últimas semanas, así que, podemos darle continuidad nuevamente”, comentó el entrenador Doug Pederson. “Tenemos que volver a tener el mismo ritmo”.El ánimo que rodea a las Águilas podría haber sido diferente si Torrey Smith no hubiera soltado el pase en la primera jugada de la derrota por marcador de 6-0 que tuvieron ante Dallas.Foles le hizo un lanzamiento a Smith por la mitad del campo en la tercera oportunidad para anotar y siete desde la yarda 39 de los Vaqueros. Smith tuvo la oportunidad de correr más que los defensas hacia la zona de anotación, pero permitió que se le resbalara el balón de las manos. “Si lo hubiera atrapado, probablemente hubiera anotado”, dijo Smith.“Eso echó a perder el ánimo que teníamos y luego jugamos un tiempo más reducido y seguimos cometiendo faltas y errores.“Confío en que si nos mantenemos enfocados en el partido podemos volver a encarrilarnos, aunque tenemos dos semanas de práctica y confío en que estaremos preparados para jugar”.Pederson intentó lograr una recuperación en el cuarto intento para anotar después que Smith soltó el balón, pero Foles lanzó apresuradamente un pase y resultó incompleto. En las tres siguientes jugadas incluyeron dos tres y fuera y una intercepción.“Yo sé quién soy como jugador y también lo he sabido a través de mi carrera y en mi vida, no siempre he jugado partidos excelentes”, dijo Foles.

