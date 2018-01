Aspira a titularidad y título con América

Titularidad y título con las Águilas del América, son las metas a cumplir en el Clausura 2018 por el defensa juarense Carlos Vargas, quien vivirá su segunda campaña con el conjunto de Coapa, en la Liga MX.“Mis objetivos para este año con América son, ahora sí, ganarme la titularidad a base de esfuerzo, de dedicación y de buen futbol. Como siempre, en América no puede ser un objetivo, una meta el título, sino es una obligación, así que, más que nada, vamos a trabajar para eso, para poder conseguir el título”, expuso.Vargas Tenorio, de 18 años y 1.76 metros, fue llevado el torneo anterior por el técnico Miguel ‘Piojo’ Herrera de los Xolos de Tijuana al cuadro capitalino, en el que jugó 417 minutos en el torneo de liga y, 339 en la Copa MX.En Liguilla, Carlos, quien vivió la eliminación de las Águilas ante Tigres UANL, en semifinales, por global de 4-0, sumó 270 minutos jugados, es decir, disputó tres encuentros como titular.De ellos, 180 fueron en cuartos de final contra Cruz Azul y 90 más en el duelo de Ida de semifinales, frente a Tigres.En torno a si le pesó la camiseta de las Águilas en la cancha, comentó que a su llegada al club milloneta, sí sintió la diferencia de jugar en un equipo con la historia y tradición del América.“Al principio, sí se sentía diferente porque fue un cambio muy rápido en mi carrera, de Xolos, para el América y, llegar a un equipo tan grande como el América, no es nada fácil, pero, a base del esfuerzo y trabajo que día a día realizaba, pude terminar el torneo de una excelente manera y, bueno, esperemos que este torneo nos vaya mejor”, dijo.Cumplido su torneo debut con América, afirmó que es difícil calificarlo como bueno si no se consiguió el campeonato.“Al llegar acá te cambia totalmente todo. Tienes que trabajar para ganar y para llegar a la final y ganarla y bueno, al no llegar y hacer eso, pues simplemente el torneo es un fracaso. Es un torneo que tenemos que olvidar para que, al siguiente, podamos conseguir el campeonato”, declaró.Aunque indicó que Herrera es un entrenador que le brinda mucha confianza a los jugadores, Carlos está consciente que tendrá que ganársela con el trabajo diario.“Desde Xolos, él me dio la confianza para debutar, pero, bueno, es algo que tiene mucho en lo personal él, que da mucha confianza a los jugadores y bueno, a mí me tocó que me la diera al debutar y al traerme para acá –al América-. Esperamos no fallarle ahí y bueno, la confianza uno se la gana con el esfuerzo y dedicación que hace día con día en los entrenamientos”, finalizó.Este domingo siete, en el arranque del Clausura 2018, en la Liga MX, las Águilas visitarán a los Gallos Blancos del Querétaro.CONÓZCALOCarlos Alonso Vargas Tenorio• Fecha y lugar nac: 14 febrero 1999. Ciudad Juárez, Chihuahua• Edad: 18 años• Estatura: 1.76 metros• Peso: 76 kilogramos• Posición: DefensaLogros: Jugó el Apertura 2017 en las Águilas del América, club que lo adquirió de Xolos de TijuanaIntegró la lista preliminar de 40 jugadores de la Selección Nacional Mexicana de cara a la Copa Oro, el verano anteriorHizo su presentación con el América el 22 de julio en la derrota ante Querétaro, por 0-1Debutó en la Copa MX, el 21 de febrero del 2017, con el primer equipo de Xolos de Tijuana que venció 0-1 a Correcaminos UATEn la Liga MX debutó con Xolos, el 17 de marzo del año anterior, frente a Santos Laguna, en el partido que terminó empatado a un gol